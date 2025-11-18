El CB Gran Canaria rescata el triunfo en Francia y se mantiene invicto en Europa (88-90)

El Dreamland Gran Canaria, con el liderato del Grupo H ya blindado desde la cuarta jornada de la Liga de Campeones y con el billete para la Ronda de 16 en el bolsillo, superó el trámite continental ante un Le Mans urgido y necesitado de triunfos (88-90).

El colombiano Braian Angola, con 25 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración, fue el mejor de un choque repleto de vaivenes y dominado por los locales hasta la recta final del duelo.

Los amarillos, que en esta ocasión jugaron de azul, se vieron superados por el poderío físico de su rival, además de la experiencia de una plantilla que necesitaba ganar fuese como fuese para optar al Play-in, objetivo en el que se encuentra involucrado también el KK Spartak y el SL Benfica.

No obstante, los triples de Vila y Samar mantuvieron en los primeros compases al conjunto insular (11-8), hasta que la dirección de Berhanemeskel propició una primera hemorragia cierre del primer cuarto (24-16).

En el segundo parcial, Angola asumió los galones del Dreamland (12 puntos antes del descanso), y aunque el equipo galo estiró las diferencias hasta los 14 puntos (39-25), tanto el escolta colombiano como Salvó y Kuath lograron ajustar el marcador a solo cuatro de diferencia (45-41).

A la vuelta de vestuarios, Pelos y Salvó firmaron las tablas provisionalmente a base de triples (47-47) pero fue un espejismo, ya que el juego interior de los franceses volvió a hacer estragos con el paso de los minutos (62-51).

No obstante, el acierto en el tiro libre pasó factura al Le Mans, que no llegaba a consolidar su ventaja ante un Granca que se negaba a tirar la toalla (63-57). Labeyrie y Pelos entraron en juego para asomar a los claretianos en el electrónico (63-60), si bien DiLeo y Thomas volvieron a refrenar el empuje visitante 75-65.

El Granca lanzó el órdago con un 0-8 de parcial nada más empezar el último cuarto que le dejó a solo dos puntos de los pupilos de Guillaume Vizade (75-73). A partir de ahí, se entró en un intercambio de canastas algo atropellado y caótico que benefició a la escuadra gala (82-80) a menos de cinco minutos para la conclusión). Angola asumió la dirección de juego y Pelos ejecutaba con su polivalencia característica, poniendo por primera vez por delante en el marcador al Granca en la recta final del choque (82-83).

En el posterior intercambio de errores, Kuath y Samar rescataron el triunfo en un final de infarto que terminó dilucidándose por un apretado 88-90, manteniendo así el Granca la condición de invicto en Europa.