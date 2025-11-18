Cómo ver gratis y a qué hora juega hoy el Dreamland Gran Canaria contra el Le Mans en la Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria se juega esta tarde el pase a la Round of 16 de la Basketball Champions League como primero de grupo contra el Le Mans Sarthe Basket. El equipo de Jaka Lakovic tiene en su mano cerrar esta primera fase como líder del grupo H, por lo que la visita a Francia es clave en las aspiraciones del CB Gran Canaria en llegar lejos de la competición continental.

Los claretianos han ganado todos los encuentros disputados en la competición continental esta temporada y buscan prolongar su racha invicta frente a un rival al que ya vencieron por 5 puntos (73-68) en la primera vuelta. El equipo dirigido por Jaka Lakovic aspira a completar el pleno de victorias ante un conjunto francés que lucha por mantener sus opciones de avanzar a la Round of 16, porque en el caso de caer derrotados frente al Dreamland Gran Canaria, se esfumarían de manera matemática.

Con una diferencia de +67 puntos, y un promedio de 85,3 puntos anotados por partido frente a 68,5 puntos encajados, el equipo canario está demostrando ser uno de los principales favoritos para ganar la Basketball Champions League.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria contra el Le Mans Sarthe Basket?

El partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League dará inicio a las 19:00 hora de Canarias (20:00 hora peninsular y francesa) en el Antarès Arena, uno de los recintos más emblemáticos y modernos del país, conocido por albergar eventos de gran relevancia a nivel continental. Este pabellón se encuentra dentro del mítico circuito de la ciudad donde se disputa la legendaria carrera de las '24 horas de Le Mans'.

¿Cómo ver gratis por TV y móvil el Dreamland Gran Canaria - Le Mans Sarthe Basket?

El encuentro entre canarios y franceses se podrá disfrutar en abierto gracias a la plataforma de streaming de la FIBA. Courtside 1891 es la operadora que tiene de los derechos de la BCL en España, permite a todos los aficionados amarillos ver a su equipo de forma gratuita tras registrarse en su página web. En este portal podrás disfrutar de todos los partidos de la competición, resúmenes, ruedas de prensa y los mejores reportajes sobre el baloncesto europeo y mundial.

Recuerda que también en LaProvincia.es puedes encontrar todas las novedades y últimas noticias del Dreamland Gran Canaria.