El hotel de concentración del Dreamland Gran Canaria en Le Mans 'la lía' y se equivoca de escudo el recibir al equipo en la previa de la Basketball Champions League

La ciudad de la velocidad ha estado muy lenta con el Dreamland Gran Canaria. El hotel de concentración del equipo amarillo en Le Mans ha recibido al equipo cambiándole uno de los elementos más importantes de su identidad, el escudo. La cuenta oficial del club ha compartido con todos los aficionados amarillos la imagen que se han encontrado los jugadores al llegar a la ciudad francesa.

En el cartel electrónico del Novotel Le Mans apareció el emblema de un club canario que nada tenía que ver con el equipo de baloncesto. El personal del hotel mostró en las pantallas de la sala de vídeo y en las habitaciones el escudo de la UD Las Palmas, en lugar del correspondiente al CB Gran Canaria. El conjunto 'pío-pío' estuvo muy presente en la expedición claretiana, aunque en este caso no fue por un motivo deportivo.

Afortunadamente, los trabajadores del hotel se dieron cuenta del error y corrigió rápidamente la imagen, sustituyendo el escudo del club de fútbol por el del equipo de baloncesto. El incidente provocó algunas risas entre los miembros de la expedición canaria, que se lo tomaron con buen humor.

El momento quedó reflejado en un post que el club compartió en sus redes sociales. "Oye, @UDLP_Oficial, en la sala de vídeo de nuestro hotel en Le Mans nos reciben con este escudo. Buscamos el hueco para hablar de la táctica", bromeó el equipo de comunicación del Dreamland Gran Canaria.

El partido de esta noche que enfrentará al CB Gran Canaria y al Le Mans ya ha comenzado con muchas risas, que seguro que se convertirán en tensión cuando llegue la hora del partido. A las 20:00 hora local, 19:00 hora canaria, volará el balón para dar inicio a la quinta jornada de la Basketball Champions League.