Xavi Rabaseda analiza el CB Gran Canaria-Barça y suelta una bomba: «Aunque me siento bien, quizá prefiera dar un paso al lado y retirarme»

¿Cómo se encuentra en este momento? Porque usted no se ha retirado…

Me encuentro muy bien. Sigo entrenando a la espera de que pueda salir algo interesante que me motive y me compense. Al final, salir de Bilbao ha conllevado cambios en mi vida personal y familiar: hemos tenido que cambiar de ciudad, los niños están en otro colegio… Eso también pesa. Hemos estado muchos años fuera de casa, lejos de la familia, y ahora estamos más cerca. Las perspectivas cambian y hay que encontrar algo que dé equilibrio a esta situación y que me permita volver a jugar. Aun así, está sobre la mesa decidir que, aunque me sienta bien y pueda, quizá prefiera dar un paso al lado y retirarme. Mis hijos, mi familia y mi mujer también se lo merecen; han estado acompañándome todos estos años y, a lo mejor, es el momento de que yo les acompañe a ellos en esta nueva etapa cerca de casa.

A nivel personal, ¿le ha costado ver que la temporada está iniciada, que el tren ya está en marcha y aún no tiene equipo? La vida familiar suma para bien.

Sí. Hay momentos en los que me escuece no estar jugando, pero en realidad no me queda otra. Por mucho que me vea bien y piense que estoy bien, si la otra parte, que en este caso son los equipos, no ha confiado en mí, no ha apostado por mí o no ha pensado en mí, por algo será. Sea por lo que sea, la realidad es que yo no estoy ahí. Hay momentos, durante el fin de semana, sobre todo, en los que sí noto la falta de competición. Veo a compañeros, excompañeros, jugadores nuevos, jugadores que juegan bien, otros que no juegan tan bien, y pienso que podría estar ahí, pero la realidad es que no estoy. Tengo que aceptarlo y seguir entrenando para estar preparado. Y, como ha dicho, mi lado familiar también pesa mucho. Tengo a los niños más o menos pequeños, están en una etapa maravillosa de la vida y dejarlos para irme a jugar lejos no es tan fácil.

Habrá recibido ofertas…

No me ha llegado nada que me convenza cuando pongo todo en una balanza. Cada persona es distinta; a cada uno le pesan las cosas de una forma diferente y dejar a mi familia ahora mismo de lado pesa mucho. No me es fácil pensar que podría estar separado de ellos en los seis meses que quedan de temporada.

¿Ve mucho a sus antiguos equipos o va picoteando un poco de todo?

Ahora, teniendo los fines de semana libres, aprovechamos para hacer más planes de los que hacíamos antes. Entonces, veo lo que puedo. También porque me cuesta ver los partidos y no estar ahí; intento evitarme esa mala sensación.

¿Cómo está viendo al Granca? Parece que el equipo no termina de despegar…

Empezaron con un calendario difícil ante el Madrid y Unicaja. Luego se sacó una victoria muy importante en Manresa, cuando Manresa estaba en una buena dinámica. Todos los equipos intentan mantenerse arriba y estar dentro de sus objetivos. Sabemos que la Liga ACB es muy competitiva: hace dos fines de semana un Valencia invicto pierde contra Granada, que no había ganado. Unicaja, que parece un cohete, pierde contra Andorra, que solo había ganado el partido de Girona con el triple de campo a campo. Murcia, que iba muy bien y ganó en el Palau, perdió en casa contra Breogán, que no parecía un rival capaz de hacerlo. En ese aspecto la liga no ha cambiado.

¿Cree que el equipo tiene las herramientas para mejorar?

Este Granca tiene las herramientas para mejorar sus prestaciones, estoy convencido. Tú coges la plantilla, nombre por nombre y te salen grandes jugadores. Falta que el engranaje funcione y que se coja una buena dinámica; eso creo que a veces es muy importante y no se tiene en cuenta. También es clave que el calendario, de alguna manera, te favorezca. Cada año hay un equipo que da la sorpresa. Este año Murcia y Lleida pueden entrar dentro de este grupo de equipos que están un pelín por encima de lo que se esperaba. Pero todo el mundo merece estar donde está en la clasificación. Si están ahí es por algo.

Usted ha vivido campañas de todo tipo, muy exitosas y otras en las que costó más sacar los resultados adelante. ¿Cómo se puede mejorar una dinámica que no está siendo la más regular?

Si conociese el secreto esperaría la llamada de Sitapha Savané (risas). A ver, es complicado. Por ejemplo, el primer año en Burgos el equipo era prácticamente nuevo, pero encajamos muy bien, nos sentíamos casi invencibles y el año fue fantástico. Otras temporadas ese feeling no lo consigues y, por mucho que lo intentes, no acabas de alcanzar el tope máximo al que puede llegar el equipo en realidad. Lo bueno del Granca es que las cosas se hacen bien, se hacen con cabeza y el equipo rinde bien. No ha habido ninguna temporada en la que hayas estado luchando por el descenso o en una situación muy mala. Se llega lejos en Europa, se llega lejos en ACB; prácticamente cada temporada estás en Copa y en los playoffs... Por encima tienes equipos muy potentes. Parece que la brecha se puede hacer más pequeña debido a la exigencia de la Euroliga, pero luego tienes equipos como Joventut o Tenerife, que lleva muchísimos años en una gran situación deportiva, que hace que todo sea complicado.

¿Cómo ha visto la evolución de Jaka Lakovic como entrenador estos años y cómo le ve esta temporada?

Parece que cuando Jaka llegó hubo un boom, fue como descorchar una botella de champán. El primer año despegó muy fuerte y se ganó la Eurocup, por lo que parece que cada año se tenga que ganar algo para estar al mismo nivel, aunque la realidad es que son muy pocos los equipos que lo consiguen. Unicaja ha gozado de una gran salud deportiva en los últimos años, pero le van a salir más competidores. Es duro estar siempre ganando. Ni el Barça ni el Madrid lo consiguen; a lo mejor sí en ACB porque tienen un poco más esa hegemonía, pero en Europa es difícil. Creo que todo tiene su evolución. La experiencia de Jaka en la ACB se puede catalogar de muy buena y exitosa; estoy seguro de que pronto dirigirá a un equipo más potente, no tengo dudas.

Ha llegado Xavi Pascual al Barcelona después de un tiempo un tanto convulso en la sección. ¿Qué le ha parecido la noticia?

Me sabe mal por Joan Peñarroya, porque también lo tuve como entrenador en Burgos. Pensaba que podría haber salido mejor, pero no fue así. Dentro de esta mala situación y buscando soluciones, el Barça ha encontrado en Xavi Pascual la solución rápida. Le deseo toda la suerte del mundo; creo que su trabajo, su experiencia y su trayectoria dicen por sí solos el nivel de entrenador que es. Seguro que el Barça mejorará y veremos lo que hace, cómo puede redirigir el equipo y adecuar todas las piezas en su sitio. El Barça tiene grandísimos jugadores y puede competir mejor.

¿Cuánto cree que puede cambiar un equipo en apenas unas semanas?

A veces, de forma inconsciente, el jugador es capaz de cambiar de actitud, de energía, de compromiso en una sola semana. No digo que se haga adrede, no es la voluntad de nadie dentro del equipo, pero sucede y las cosas cambian muy rápido. Al final, con Joan tampoco es que el equipo estuviera viviendo una debacle, pero sí es verdad que tuvieron finales muy competidos que no se ganaban. Sin embargo, esta semana ha sido al revés: partidos cerrados que han caído del lado del Barça y parece que el equipo es mucho mejor. Son pequeños detalles los que deciden un partido. Óscar Orellana lo ha hecho muy bien esta semana hasta la llegada de Xavi Pascual.

¿Cómo es Xavi Pascual en las distancias cortas?

Hace mucho tiempo que no trato con él, pero muy bien. Es una persona seria, metódica, muy detallista a la hora de jugar, a la hora de entrenar… Bueno, cada aspecto que para ti puede pasar desapercibido, para él tiene importancia, y eso le da un valor añadido. Es capaz de sacar el jugo a equipos cuyo techo parecía más bajo.

Usted conoce a Ricky Rubio desde hace muchos años, compartió vestuario en las inferiores de la selección y juntos fueron campeones del mundo. ¿Cómo le está viendo?

Yo le veo muy feliz, más allá de su rendimiento, que está siendo brutal. Creo que, además, ha encajado muy bien con Ante Tomic y Simon Birgander, que son los hombres altos pero no juegan como estamos acostumbrados: son jugadores que pasan muy bien el balón y leen genial determinadas situaciones. Eso, sumado a la capacidad que tiene Ricky para hacer mejores a sus compañeros, es un valor muy grande. Veo que se lo está pasando muy bien, sin ninguna presión por demostrar, algo que quizá sí tenía antes. Ahora simplemente juega para ser feliz y devolver todo lo que le ha dado el Joventut. Eso le está dando una energía muy buena y le estamos viendo a un grandísimo nivel.