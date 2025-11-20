Un legado de jornadas inolvidables: 11 momentazos de los CB Gran Canaria-Barça

Aroma a clásico. Los partidos entre el Dreamland Gran Canaria y el FC Barcelona han pasado, durante los últimos 30 años, de ser un acontecimiento único a convertirse en una tradición anual. Esa evolución temporada a temporada no le resta ni un ápice de relevancia a cada visita del trasatlántico blaugrana a la Isla, un aspecto que se sustenta en su jerarquía dentro del baloncesto español y europeo, así como en la gran cantidad de estrellas del panorama internacional que han vestido sus colores a lo largo de estas tres décadas.

Incluso ha habido cierto puente aéreo entre ambas instituciones, con jugadores que se han enfundado las dos camisetas: Berni Tamames, Xavi Fernández, CJ Wallace, Artem Pustovyi o Mike Tobey, entre muchos otros. También se encuentran casos de pasado en la pista y presente en los banquillos o los despachos; Jaka Lakovic, actual técnico claretiano, defendió la camiseta del Barça durante cinco cursos, mientras que Mario Fernández comandó los ataques amarillos como base durante tres campañas y hoy ejerce de director deportivo culé.

Más allá de esta larga lista de conexiones, existe un denominador común en los encuentros entre ambas escuadras en suelo grancanario: los resultados. El Barcelona ha sido una de las víctimas favoritas de los amarillos. Son muchos los recuerdos de triunfos épicos y de jornadas en las que el Granca se atavió con el traje de matagigantes ante el conjunto catalán, que además vivió un período de casi un lustro en el que fue incapaz de salir victorioso de territorio insular, concretamente entre 2005 y 2011.

Por ello, ante la reedición de este cara a cara el próximo domingo en el Gran Canaria Arena (18.00 horas, DAZN), toca rememorar el legado del conjunto amarillo frente a un club con 20 Ligas, 27 Copas del Rey y dos Euroligas que tantas veces hincó la rodilla ante ellos.

La primera en casa, siempre es especial

El año 2000 estaba a la vuelta de la esquina y, con su llegada, también aparecería el primer billete copero de la historia para el entonces llamado Canarias Telecom. Los isleños recibieron el 23 de octubre de 1999 en el Centro Insular de los Deportes a un Barça con Aíto García Reneses en el banquillo y con dos imberbes canteranos: Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. El Barcelona se marchó por delante al descanso, pero luego los hombres de Manolo Hussein prendieron fuego al CID para darle la vuelta. Jorge Racca, especialmente, junto a Kenny Miller y Deon Thomas, culminaron una primera gesta como locales que quedaría marcada en la historia (67-66). Aun así, el primer triunfo amarillo sobre el Barcelona se produjo en el Palau Blaugrana en el curso 1997-98.

La mala tarde de Efthimios Rentzias

Dos años después, en 2001, el Auna Gran Canaria se presentó ante la nave barcelonesa con la necesidad de cambiar su dinámica tras un inicio de curso complicado. Los claretianos salieron con ganas de morder desde el arranque, aunque sin llegar a dominar del todo. Sin embargo, el griego Efthimios Rentzias rompió uno de los aros en el tercer periodo y el partido, que había empezado sobre las 19.00, se detuvo una hora y media para arreglar el desperfecto. En la reanudación, el Granca lo bordó y amarró una victoria clave para aliviar su situación (99-83).

La máquina de Bodiroga encalla en la Avenida Marítima

Roberto Guerra choca contra Vlado Ilievski. / EFE

La temporada 2003-04 deparó un Granca-Barça en los Playoffs por el título. Los blaugranas llegaban tras conquistar el triplete el curso anterior y con un equipo de quilates: Gregor Fucka, Dejan Bodiroga, Navarro, Dueñas… todos ellos dirigidos por Svetislav Pesic. Tras ganar el primer duelo en el Palau, los catalanes aterrizaron en Gran Canaria para dar un paso definitivo hacia las semifinales. No obstante, un enorme Marcus Goree, con 23 puntos y 7 rebotes, más la eclosión de un joven Fran Vázquez, hicieron vibrar al Centro Insular. La trampa de Pedro Martínez funcionó a la perfección con una actuación coral (76-57).

La prórroga de un Jimmie Hunter hechizado

Solo un curso después, en el 2006-07, el Barcelona volvió a caer en Gran Canaria, esta vez en la prórroga. Juan Carlos Navarro falló el lanzamiento que habría evitado el tiempo extra, pero en esos cinco minutos apareció Jimmie Hunter, que asumió la responsabilidad ofensiva sin que la pelota le quemara. De los 16 puntos amarillos en la prórroga, Hunter anotó 10 (80-70).

Carl English enciende la llama

En la 2007-08, el Kalise Gran Canaria no logró entrar ni en Copa ni en Playoffs, pero tampoco sufrió para salvarse. En ese curso, Carl English firmó una actuación para el recuerdo ante el Barça: 28 puntos, incluidos 5 triples, en plena época en la que los culés solían claudicar en el CID (88-74). Aquel día, Jaka Lakovic fue eliminado por faltas.

El campeón de Euroliga cae en el CID

En 2009, el Barcelona reforzó su plantilla para pelear por otra Euroliga, que lograría en 2010. Con jugadores como Navarro, Pete Mickeal, Ndong, Ricky Rubio, Terence Morris, Lorbek, Basile o Fran Vázquez, y dirigidos por Xavi Pascual, los culés llegaron a la Isla en la jornada 3. Aun así, se toparon con un Granca eléctrico que ganó con una canasta de Marcus Norris en los instantes finales. Jaycee Carroll (17 puntos), Jim Moran (13) y James Augustine (12) brillaron en otro duelo para el recuerdo (67-65).

A la épica, con dos prórrogas, en la gran noche de Óscar Alvarado

Tomás Bellas trata de superar a Huertas y Perovic. / EFE

La marcha de Carroll en 2011 dejó al Gran Canaria 2014 sin estrella. La campaña 2011-12 fue dura y el equipo llegó a coquetear con el descenso. En aquella ocasión, la visita del Barça era complicada, pero vital en esa lucha por la permanencia. Tras dos prórrogas durísimas, los amarillos vencieron en un envite de alta tensión con Óscar Alvarado doctorándose con 13 puntos, anotando tres triples sin fallo, y repartiendo 3 asistencias (93-90). Una noche que cualquier canterano soñaría.

Spencer Nelson señala el camino

El Granca se estrenó como cabeza de serie en la Copa del Rey en la 2012-13 gracias a una primera vuelta excelente. En ese tramo, derrotó en casa al Barça con un Spencer Nelson imperial: 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias (81-69). Aquel primer tramo de competición del ala-pívot estadounidense es uno de los más excelsos que ha realizado nadie con la camiseta insular.

La ley del ex con Aíto de protagonista

Brad Newley abraza a Albert Oliver tras una canasta frente al Barça. / EFE

El Gran Canaria Arena se estrenó oficialmente ante el Barça en 2014 con victoria culé. Pero meses después, en la 2014-15, y ya con Aíto García Reneses en el banquillo insular, llegó la venganza. Tomás Bellas y Albert Oliver asumieron el liderazgo ofensivo y encendieron a un Arena todavía huérfano de tardes épicas. Entre ambos sumaron 32 puntos, casi la mitad de los de los anotados por los grancanarios (76-70).

Una gran victoria dentro de una racha de ocho

En el curso 2016-17, el Granca derrotó al Barça en la final de la Supercopa Endesa en Vitoria, aunque también lo haría en la liga. Ese duelo liguero sirvió para establecer el récord histórico de triunfos consecutivos amarillos: ocho victorias seguidas, aún vigente. El conjunto de Luis Casimiro dominó desde el principio, con cinco jugadores por encima de los 10 puntos (95-82).

El preludio de un éxito

La última victoria del CB Gran Canaria ante el Barça llegó en 2022, en la jornada inaugural de la 2022-23. Jaka Lakovic debutaba como entrenador claretiano ante su exequipo y los amarillos realizaron un encuentro muy sólido para imponerse. Aquel Barça, dirigido por Sarunas Jasikevicius, contaba con Vesely, Satoransky, Laprovittola, Abrines y Kalinic, pero cayó ante una plantilla que meses después ganaría su primera Eurocup (88-85).

Ahora le toca a este nuevo Dreamland Gran Canaria sumar una gesta más a su colección de recuerdos felices en tono blaugrana, con la necesidad añadida de no perder comba en la lucha por el tren de la Copa del Rey.