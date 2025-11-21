Miqui Salvó da la receta para que el CB Gran Canaria vuelva a tumbar al Barça

Reclamo anticrisis y matagigantes para el Dreamland Gran Canaria. Miquel Salvó ha dado un paso al frente en la previa del duelo de este domingo (18.00 horas, DAZN) ante el FC Barcelona. Para el catalán, que conoce la casa blaugrana por su paso por la cantera, la clave para doblegar a un trasatlántico es generar un ambiente eléctrico en el Arena, como ya sucedió en la primera jornada del curso 2022-23, fecha de la última victoria claretiana sobre el Barça.

«Recuerdo el partido de 2022 por el gran ambiente; el pabellón fue una olla a presión. No fue nada fácil y, durante algunos momentos calientes, supimos rehacernos. La conexión con la grada fue increíble. Estoy convencido de que podemos repetir esa victoria y espero que la afición también confíe. Ojalá podamos irnos al parón con una victoria de las buenas», aseguró el jugador insular.

Para lograr ese triunfo, los insulares deberán mejorar las prestaciones que han mostrado en los últimos duelos de la competición doméstica. Por ello, el 10 amarillo aprovechó su comparecencia para hacer un poco de autocrítica: «No podemos controlar un partido los 40 minutos, pero sí debemos ser capaces de acortar los malos momentos; es ahí donde necesitamos hacer clic para volver a dominar y jugar como queremos. Además, en los buenos momentos tenemos que ser un poco más apisonadora para rematar el partido».

Sin embargo, será difícil saber qué tipo de rival aterrizará en la Isla. Con la llegada de Xavi Pascual al banquillo culé tan reciente, según el exterior natural de Vilanova i la Geltrú, hay que estar «alerta porque viene un Barça herido y que no ha funcionado. Pascual empezó ayer y hemos visto poco; ahora veremos algo más de lo que hicieron ante el Efes, aunque no es mucho. Aun así, este cambio de entrenador hará que los jugadores den un paso adelante y eso los vuelve más peligrosos. Tienen una gran plantilla con jugadores muy contrastados».

El poste bajo, su zona de confort

Por otra parte, Salvó también habló de su rol esta temporada. A pesar de no ser uno de los más utilizados por Jaka Lakovic, está lanzando más que nunca en su carrera en cuanto a tiros de dos (3,1 por encuentro). En ese sentido, el énfasis está en unas situaciones de poste bajo donde lo están buscando «más que en otras campañas, o incidimos más por características del rival. Hay partidos en los que puedo aportar un poco más, otros menos; me tengo que adaptar, pero creo que esas jugadas están funcionando bien no solo para mí. Jugando desde el poste bajo, hay muchas variantes que generan tiros liberados para mis compañeros. Estoy contento por sentirme importante, pero siempre estoy al servicio del equipo».

Al ser preguntado por sus minutos esta campaña, el ex del Burgos señaló que ese tipo de cuestiones son más para «Jaka Lakovic; yo me centro en controlar lo que puedo». Aun así, dejó clara su predisposición a ayudar en lo que sea. «Me ciño a lo que me dan y no pienso en otras cosas. Todos queremos jugar el máximo posible. Yo siempre he dicho que soy un jugador de equipo: trabajo por y para el equipo. Si el grupo gana, estoy realizado. Siempre pienso en el siguiente partido y lucho durante la semana para contar con el mayor número de minutos. Después, si Jaka me pone más o menos, es cosa suya y yo no lo controlo».

Volver con España

Por último, habló sobre su convocatoria con España, donde Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional, ha querido contar con el alero amarillo para la primera Ventana del curso. Ante esa llamada, Salvó afirmó sentirse muy «contento y orgulloso de representar al club en la lista. Siempre he dicho que estoy a disposición de la selección y creo que no se le puede decir que no. Para mí supone un plus de confianza, para que sigan contando conmigo en este proceso de cambio generacional».