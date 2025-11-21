La noche en la que el presidente del CB Gran Canaria se comió al Barça de un Juan Carlos Navarro MVP

Las leyendas del Centro Insular de los Deportes, en lo que al CB Gran Canaria se refiere, mantienen un bonito idilio con la mística. Son muchas las anécdotas que acontecieron en el coqueto recinto de la Avenida Marítima y que continúan en la memoria de los aficionados, a pesar del paso del tiempo.

Precisamente, el paso de los años recoloca muchas piezas en el tablero de un mundo —el del deporte— que suele ser circular. Esa circunstancia hace que un jugador que en 2006 estaba firmando la mejor temporada de su carrera vistiendo la camiseta del club de su vida, esté, en pleno 2025, presidiéndolo.

De ese modo, el ahora presidente amarillo Sitapha Savané no escapa a esas epopeyas del CID que a veces suenan a historias de abuelo cebolleta, y una de ellas tiene que ver con el próximo rival del Granca en su pelea por la Copa del Rey: el FC Barcelona de un Xavi Pascual dispuesto a recuperar el gen ganador culé.

Una temporada amarilla muy completa

Habría que retroceder al curso 2005-2006. Era la segunda temporada del senegalés en la Isla y la primera de Salva Maldonado en el banquillo. En aquel plantel había auténticos mitos insulares como Jim Moran, Jason Klein, Marcus Norris o Roberto Guerra, bien acompañados por otras piezas como Gonzalo Martínez, Harper Williams, Víctor Baldo y un Kennedy Winston que llegó a mitad de curso.

Los isleños se clasificaron para la Copa del Rey de Madrid, cayendo en cuartos de final ante el Unicaja de Málaga de Jorge Garbajosa y Sergio Scariolo. Tras esa eliminación, se pusieron el mono de trabajo para buscar un billete a los Playoffs. En pleno transcurso de la segunda vuelta, el Barça apareció en el Centro Insular con la intención de mantenerse líder de la ACB.

Navarro y un curso de MVP

En aquella escuadra blaugrana, dirigida por Dusko Ivanovic, militaban jugadores de la talla de Gregor Fucka, Gianluca Basile, Shammond Williams, Jordi Trías, Michalis Kakiouzis, Denis Marconato o un joven Marc Gasol, aun por explotar. Sin embargo, la joya de la corona era Juan Carlos Navarro, que empezaba a alcanzar el pico más alto de su trayectoria y que acabaría coronándose como MVP de la liga, pocos meses antes de conquistar el Mundial de Japón con España.

Por tanto, se daban todos los ingredientes para vivir un partido de los que hacían estallar un CID que, durante aquellos años, se acostumbró a ver caer al gigante catalán.

Éxtasis del 7

Aun así, Taph Savané llegó lesionado a la cita. El interior africano estaba cuajando su mejor año en España a nivel numérico y la visita del Barça era una prueba más para demostrarlo. Pero una torcedura de tobillo lo obligaba a jugar mermado. A pesar de ello —y porque era el Barcelona, y el Granca necesitaba la victoria tras caer en Granada—, se vendó fuerte el tobillo y saltó a la cancha.

El encuentro fue muy igualado. Con el dolor a cuestas, Savané se inventó un primer cuarto de 12 puntos, rivalizando directamente con Navarro, que firmó 14. Los amarillos se pusieron por delante, y la reacción visitante llegó en el segundo periodo tras un tiempo muerto. Basile asumió galones en ataque y el Barcelona se marchó a los vestuarios por delante (37-40).

No obstante, el Granca consiguió frenar a Navarro y a todo un Barça gracias a un excelente esfuerzo defensivo. Desde los primeros diez minutos en adelante, la estrella de Sant Feliu solo pudo anotar tres puntos, mientras los claretianos salían a morder, con el 7 amarillo dominando la zona (62-48). Ante ese escenario, los hombres de Ivanovic hicieron gala de su talento y lograron quedarse a una posesión de forzar la prórroga, pero Shammond Williams se estrelló contra el aro, y la victoria se quedó a orillas del Atlántico (67-64).

Esa noche del miércoles 19 de abril de 2006, Savané se doctoró, sumando 27 puntos, el máximo de su carrera en la ACB, además de 10 rebotes y 2 asistencias, para un total de 33 de valoración en casi 38 minutos. Y todo ello, con un tobillo tocado. Para muchos, su mejor actuación con la camiseta amarilla.

Más allá de eso, el tiempo pasa para todo el mundo y nadie escapa de él. Y aun así, Juan Carlos Navarro y Sitapha Savané siguen defendiendo los mismos colores de antaño: el escolta catalán como manager del Barça y el pívot como presidente del Granca. Hay batallas que nunca dejan de librarse.