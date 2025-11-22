Jaka Lakovic habla sobre Kur Kuath, su evolución en el CB Gran Canaria y pide «paciencia»

Apuesta por Kur Kuath. Jaka Lakovic compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de mañana ante el FC Barcelona (18.00 horas, DAZN), un duelo muy importante para un Dreamland Gran Canaria que se está jugando el acceso a la Copa del Rey. Dentro de ese contexto, uno de los nombres propios que estará bajo los focos es el de Kur Kuath, a quien le está costando adaptarse. A pesar de ello, el técnico esloveno le ha tendido un capote a su jugador, dejando claro que, desde su parcela, confían en su progresión.

«La intención y el trabajo siempre están presentes en Kur, eso no es cuestionable, y también su ambición y energía. Se trata de hacer suyos los automatismos en todos los conceptos que manejamos, que no son pocos, y todavía le cuesta. Muchas veces se detiene en lugar de actuar, y eso le hace perder ese punto de movilidad y explosividad, lo que impide que saque partido a todas sus virtudes. Estamos en ese punto de intentar que lo consiga. Espero que lo logre lo antes posible porque es importante para él y para nosotros», aseguró el técnico balcánico.

En ese sentido, aunque evitó comparar a Kur Kuath con otros interiores a los que ha dirigido y de los que obtuvo un rendimiento fantástico, sí aludió a uno de ellos para pedir paciencia con el pívot sursudanés: Ethan Happ. El estadounidense no tuvo un aterrizaje sencillo en la Isla durante el curso 2023-24, pero terminó rompiendo moldes y convirtiéndose en una pieza fundamental del engranaje claretiano. Ante ello, el entrenador amarillo recordó que «hay que ser pacientes». «Nunca hay que comparar jugadores ni temporadas, pero tenemos la experiencia con Ethan Happ. Los dos primeros meses no sabíamos qué iba a pasar y, al final, hizo un clic y durante algunos meses fue casi MVP de la Liga. Hay jugadores que tardan más y otros menos. No podemos hacer otra cosa; no queremos ni podemos ser un equipo que cambia jugadores porque creemos en lo que hemos construido. En estos cuatro años no se han cambiado jugadores por su rendimiento».

Xavi Pascual y un Barça difícil de descifrar

Uno de los grandes alicientes del choque ante el Barcelona es el reencuentro de Lakovic con Xavi Pascual, el entrenador con el que conquistó la Euroliga en el 2010 vistiendo la camiseta culé. El ex técnico del Ulm explicó que el preparador de Gavà es «muy metódico, estructurado y bueno. Todos conocemos a Xavi y lo exitosa que fue su etapa en el Barça; es un entrenador excelente».

Además, señaló que es complicado establecer diferencias entre el Barça de Xavi Pascual y el de Joan Peñarroya, el técnico cortado hace unas semanas por la entidad blaugrana. El profesional de Liubliana argumentó que «lo más importante es estar al máximo de energía e intensidad. Debemos hacer nuestras cosas bien y jugar a lo nuestro. Puede que mañana venga el Barcelona con tres cosas nuevas que nosotros no hemos preparado ni en vídeo ni en pista. Tenemos que confiar y prepararnos para un partido muy duro contra un equipo con un enorme arsenal ofensivo».

Los pasos al frente en Le Mans y el orgullo de la Marea Amarilla

Más allá del rival, el entrenador claretiano también destacó el refuerzo positivo que han encontrado algunos jugadores tras la victoria en Le Mans en la Basketball Champions League, un impulso que, según él, debe ayudarles a adquirir más ritmo y confianza. «Nos salió muy bien y podría no haber sido así. Además de Kur y Braian Angola, Žiga Samar también hizo un partidazo, tanto en defensa como en la dirección del equipo. Creo que esta situación beneficia al grupo. Tiene confianza y todos han sentido la posibilidad de tener un impacto positivo en el juego».

Por último, no se olvidó de la afición, que puede desempeñar un papel determinante en este partido. Para Lakovic, los hinchas insulares serán claves, subrayando que su equipo debe «hacer sentir orgullosos a nuestros seguidores; ellos siempre nos ayudan. Hay que hacerse fuertes en casa, no solo pensando en la Copa del Rey; el objetivo es competir y sumar victorias para la Copa, la BCL y los Playoffs».