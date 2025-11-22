'Maniemashow': así fue el gran debut de Lucas Maniema con el filial del CB Gran Canaria en la Liga U

Lucas Maniema levanta la mano. Tras disputar 20 minutos el pasado martes en el partido de la Basketball Champions League ante el Le Mans, el suizo firmó su debut en la Liga U, competición organizada por la ACB, la FEB y el CSD, y demostró que está preparado para ser uno de los líderes del filial del CB Gran Canaria, que derrotó al Bàsquet Girona en un encuentro que se decidió en el último cuarto (87-70).

El base amarillo saltaba por primera vez a la pista en esta competición con el objetivo de ganar ritmo competitivo, algo fundamental para un jugador que solo tiene 19 años. En sus primeras intervenciones se mostró algo tibio, algo lógico si se tiene en cuenta su escaso tiempo en pista junto a sus compañeros por estar constantemente en dinámica de primer equipo. Sin embargo, fue entrando en calor.

Buena actuación con muchos ojos mirando

En el último periodo, Maniema encontró la manera de romper el encuentro, anotando canastas decisivas —algunas de gran belleza— y liderando al cuadro dirigido por Ermis Papakonstantinou desde la defensa. Así, terminó con 23 puntos, 5 asistencias, 4 robos y 3 rebotes para 30 de valoración, fallando solo dos tiros de dos (9/11) y tres lanzamientos exteriores, donde estuvo algo menos acertado (1/4).

Más allá de sus números, el canterano ofreció espectáculo con varios mates que encendieron a un pabellón entregado a su eléctrico estilo de juego, con Jaka Lakovic y Willy Villar presentes en la grada para presenciarlo, así como Eric Vila, Kur Kuath y Braian Angola.

Seguir mejorando

Pese a este gran partido, a Lucas Maniema aún le queda mucho camino por recorrer. Aunque ya es internacional absoluto con Suiza, debe seguir puliendo aspectos como el bote y el lanzamiento exterior, herramientas que potenciarían todavía más un perfil defensivo que invita a pensar que podría llegar a ser muy importante en esa faceta. Además, la Liga U no es la prueba más fiable por su contexto físico y competitivo para evaluar a una joven promesa.

Es pronto para hablar de certezas, porque el suizo está todavía formándose y hay que tener paciencia con su desarrollo, pero actuaciones como esta confirman que tiene un potencial enorme sobre el que trabajar pensando en el futuro.