La misión del CB Gran Canaria ante el Barça está clara: Intentar que el gigante siga dormido un día más

Misión complicada es la que le espera al Dreamland Gran Canaria mañana (18.00 horas, Dazn) sobre el parqué de un Arena en el que se espera uno de los mejores registros de entrada de todo el curso. Aterriza en la Isla un gigante dormido, el Barça, con el retorno de Xavi Pascual como principal aliciente para despertarle a tiempo y evitar otra temporada olvidable de los culés. Enfrente, Jaka Lakovic, intentará tirar de cloroformo para evitar que su exmaestro pueda despertarle a tiempo y superarles en la clasificación al término de una octava jornada a la que ambos llegan con idéntico balance, tres victorias y cuatro derrotas. Que el gigante culé duerma un día más, ese es el objetivo primordial de los amarillos en un partido que puede acercarles un poco más a la Copa o alejarles de la cita valenciana.

El plan de Jaka arrancó en Le Mans

Jaka Lakovic tiene un plan. Su aviso a navegantes dejando en casa en la Basketball Champions League a Nico Brussino, Andrew Albicy y Mike Tobey para visitar al Le Mans, después de la catástrofe ante la Penya, evidencia su fe en lograr aprovechar la situación de un Barça en reconstrucción para tumbarles por vigésima vez en su historia.

De ganar esta tarde no sería la primera vez que los claretianos lo habrían logrado en la era Jaka Lakovic. De hecho el arranque oficial del esloveno al frente del banquillo amarillo se produjo en la jornada inaugural del curso 2022-23, con un trabajado triunfo por 88-85, ante un Barça dirigido por otra leyenda culé, Sarunas Jasikevicius. En aquella ocasión, Olek Balcerowski, con 17 puntos, fue la referencia ofensiva de los grancanarios, secundado por John Shurna, con 14 puntos.

Estreno con derrota

El Barça aterriza en la Isla tras caer en Estambul ante el Anadolu Efes en un final cruel (74-73), en el debut de Xabi Pascual en su regreso al banquillo blaugrana. Un desastroso tercer cuarto y los tiros libres marcaron la derrota que deja si cabe más herido todavía a un rival que necesita sumar de inmediato para no perder el tren de la Copa del Rey. El tirón de orejas sobre Kevin Punter que le propinó el técnico de Gavà se espera que tenga un efecto motivador que podrían pagar los amarillos esta tarde en el Arena.

Si el Barça tiene la necesidad de reivindicarse y de ganar partidos para no perderse la cita copera en el Roig Arena en Valencia, lo cierto es que tampoco se encuentra el Granca en condiciones de regalar nada y más después del esperpento vivido en la última jornada ante una Penya que les sacó del partido en un primer asalto infame y que ha encendido la luz roja de alarma en la parroquia claretiana.

Un activo llamado Albert Oliver

Jaka Lakovic tiene el reto de intentar entrar en la mente de su antiguo maestro para saber los posibles cambios que puede poner en práctica esta tarde ante los claretianos, con respecto al juego desplegado hasta el momento con Joan Peñarroya al frente del equipo. Además, el técnico culé tiene en su equipo de trabajo a un perfecto conocedor del libreto táctico del esloveno, como es Albert Oliver, quien estuvo a sus órdenes durante la pasada temporada, antes de abandonar su staff técnico para incorporarse al del defenestrado Joan Peñarroña. La guerra de las pizarras ha comenzado y esta tarde conoceremos a su ganador.