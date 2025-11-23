El CB Gran Canaria da la primera victoria al Barça de Pascual en una oda al sopor

Una oda al sopor es lo que se vivió en el duelo entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça, en el que el triunfo final fue para el menos malo de los dos, un equipo culé al que le queda muchísimo trabajo por delante para asemejarse al de la época dorada de su nuevo técnico, Xavi Pascual (61-72).

Desacierto, pérdidas absurdas -nueve del Granca por once del Barça-, un ritmo impropio de la ACB y del juego rápido anunciado en pretemporada por Jaka Lakovic, sin ningún contraataque que llevarse a la boca, esa ha sido la tónica dominante en el choque entre dos equipos que no atraviesan su mejor momento y que en el caso de los amarillos se han visto superados ya en la tabla por su rival, cayendo los grancanarios hasta la undécima posición, aunque a una sola victoria del octavo que pasa a serlo el propio conjunto azulgrana, llegando al parón de selecciones con muchos deberes por hacer.

Mike Tobey, con un 17 de valoración, rozando el doble-doble (16 puntos y nueve rebotes), fue el más destacado de los claretianos, entre los que tuvo una buena actuación Kur Kuath, quien cerró un 10 de valoración, con ocho puntos y cinco rebotes.

Un arranque engañoso

El duelo arrancaba de la mejor manera para el Granca que endosaba un parcial de salida de 6-2, por cortesía de Albicy, Tobey y Wong, pero la reacción del Barça llegaba de inmediato, calcando las cifras claretianas, para llevar el choque a una igualdad extrema, en la que cada golpe, pérdida, error o acierto era calcado por su adversario.

Un angolazo le servía a los claretianos para llegar a la recta final con cierta ventaja en el luminoso, Kuath veía como su gorro sobre Shengelia no se contabilizaba por existir falta de Pelos al georgiano en la misma jugada, pero con todo sobre la balanza, de momento, el discípulo, Jaka Lakovic, parecía superar al maestro, Xavi Pascual.

Los triples de Nyles Cale y Laprovittola apretaban el marcador, pero el Granca aguantaba el tipo gracias a la dupla Salvó-Kuath que cerraban el primer acto con un 17-14 que reflejaba la igualdad vivida hasta el momento sobre la pista del Arena.

Contador a cero

El Barça ponía el contador a cero desde el arranque del segundo acto con un nuevo triple de Cale que colocaba las tablas en el marcador, para que Parra con una canasta en suspension y un triple imposible de Laprovittola, obligaba a Lakovic a congelar el juego tras encajar un parcial de 0-8, para colocar el 17-22 en el luminoso.

La reacción claretiana era liderada por la dupla formada por Labeyrie y un Mike Tobey que no solo cortaba la sequía de los locales, sino que desataba la preocupación de Xavi Pascual con un triple asistido por Brussino que colocaba el 24 iguales a 4:40 para el descanso.

Vesely y Punter endosaban un nuevo parcial de 0-6 en respuesta al tirón de orejas del técnico de Gavà, que era roto por una entrada hasta la cocina de Samar y un canastón de Labeyrie. Lakovic lo paraba a 51 segundos para el final para intentar no llegar perdiendo al ecuador del duelo, pero era Shengelia quien decía la última palabra con un mate para cerrar la primera parte con un 29-32 en el marcador que dejaba todo abierto para la segunda parte.

Error y redención de Tobey

Un robo de cartera de Will Clyburn a Mike Tobey reflejaba la falta de concentración del esloveno que veía como su rival corría en solitario para machacar el aro claretiano en el reinicio del juego, resarciéndose poco después al anotar los primeros dos puntos de los amarillos en el parcial.

Las pérdidas tontas y el ritmo tedioso seguía contagiando a los dos contendientes, apareciendo Tobey de nuevo con un triple lejano que devolvía las tablas al luminoso mientras recibía la ovación del respetable (36-36).

El segundo angolazo de la tarde servía a los grancanarios para recuperar el mando en plaza a cinco minutos para el final, entrando el duelo en un correcalles en el que un triplazo de Shengelia encontraba respuesta en un vuelo sin motor de Kuath y un triple desde la esquina de Pelos.

El acierto no terminaba de llegar en ninguno de los dos equipos, aunque ambos intentaban meterle una marcha más al partido, pero las imprecisiones tampoco ayudaban para engrosar un marcador que crecía a cuentagotas y que llegaba a la batalla definitiva con un 46 iguales que reflejaba fielmente lo vivido entre los muros del Arena.

Quinta derrota del curso

Los tiros libres de Shengelia y un triple lejano de Laprovittola encendían las alarmas en el banquillo claretiano, obligando a Jaka Lakovic a tirar de tiempo muerto a siete minutos del final, ante la falta de respuesta de sus hombres.

Kuath protagonizaba a una mano el mate de la tarde, pero el Barça respondía con un tiro lejano en la zona de Vesely. Brussino salía de su letargo en el partido para colocar sus primeros dos puntos hasta ese momento en el partido, pero Laprovittola, totalmente liberado, volvía a anotar desde la Pampa en un final peligroso para los claretianos que veían como la renta culé se estiraba como un chicle hasta los siete puntos a cuatro minutos del final (52-59).

El público protestaba una falta de Labeyrie en una entrada a canasta de Will Clayburn en uno de los pocos momentos en los que la afición pareció arrimar el hombro en un partido en el que el espectáculo sobre la pista tampoco ayudaba demasiado, mientras los culés aprovechaban para rebasar la barrera psicológica de los 10 puntos en el peor momento posible, con poco más de un minuto por disputarse.

Lakovic lo paraba a la desesperada, Tobey maquillaba el electrónico con dos tiros libres convertidos, pero Clyburn les pagaba con la misma moneda, en un final de asalto en el que Punter daba la puntilla para cerrar la quinta derrota de los claretianos por 61-72.