El base del CB Gran Canaria, Andrew Albicy, anuncia su retirada de la selección francesa

Au revoir, Andrew Albicy. El base del Dreamland Gran Canaria ha anunciado que dejará la selección francesa tras el doble compromiso que los galos afrontarán durante esta Ventana FIBA, en la que todos los combinados comenzarán la búsqueda de sus billetes para el Mundial de 2027. El director de juego de Sevrès ofrecerá su último servicio a la patria ante Bélgica este viernes 28 de noviembre en casa y frente a Finlandia el lunes 1 de diciembre, dos encuentros que le harán llegar hasta las 110 internacionalidades.

Ha sido la propia Federación Francesa de Baloncesto la que ha anunciado, a través de sus redes sociales, que estos choques serán los últimos del también capitán galo con la absoluta.

Dos platas olímpicas

Desde 2010 hasta ahora, Albicy ha podido defender los colores de Francia en numerosos torneos y ha conseguido éxitos importantes. Aun así, los dos que más destacan son las medallas de plata que se colgó en los Juegos Olímpicos en las ediciones de Tokio 2020 y París 2024, siendo esta última la más especial por haberla conseguido en casa.