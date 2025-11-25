Isaiah Wong, escolta del CB Gran Canaria: «Estoy muy lejos de mi mejor nivel, me costó adaptarme»

¿Cómo está siendo su adaptación a la Isla y a un equipo como es el Dreamland Gran Canaria?

Está siendo muy buena. Desde que llegué, todo el club y la gente de la Isla en general me han acogido con los brazos abiertos, así que la adaptación ha sido muy fácil. Andrew Albicy me ha ayudado mucho en ese proceso.

¿Qué impresión se ha llevado del nivel que se ha encontrado tanto en la ACB como en la Basketball Champions League?

Me he encontrado con un nivel muy alto tanto en la ACB como en la BCL. Hay muchos jugadores de mucho nivel que podrían tener hueco sin duda en EEUU y que, sin embargo, están haciendo una carrera muy importante aquí. También me ha sorprendido el buen ambiente que se respira en las canchas en los partidos que pude jugar como visitante.

En su presentación oficial con el Granca afirmó que se veía capacitado para defender a cualquier jugador de la ACB, ¿sigue pensando lo mismo?

Sigo pensando que estando capacitado o no, me veo capaz de dar lo máximo en defensa, de participar en el juego tanto a nivel defensivo como ofensivo y ayudar al equipo.

En Europa todo ha ido bien, con cinco victorias en los cinco partidos disputados, pero en la ACB el arranque no ha sido el esperado, cómo está el vestuario tras este inicio dubitativo?

Tenemos la misma energía que teníamos al principio de la pretemporada. Formamos un buen grupo de jugadores, de personas y mantenemos el mismo espíritu positivo y bueno del principio. Es cierto que hemos tenido algunas victorias y algunas derrotas en liga, pero el ambiente en el vestuario es bueno y positivo.

¿Qué diagnóstico hace de los problemas que tiene el equipo y que le han impedido tener más victorias en liga?

En el aspecto defensivo a nivel de equipo tenemos que seguir trabajando y mejorando y también la energia con la que entramos a los partidos. Hemos demostrado en varias ocasiones, en liga y en BCL, que cuando empezamos enchufados y con buena energía somos capaces de ganar y los días en los que no salimos igual de enchufados, nos cuesta más.

Hablando de esa falta de energía, el propio Jaka Lakovic ha hecho referencia a ella, pero ¿a qué se debe?

Es difícil de explicar. Es más un tema mental que físico. Es algo que debe de salir natural y hasta ahora no lo hemos logrado en todos los partidos.

Quedan nueve partidos para el final de la primera vuelta y necesitan seis para clasificarse para la Copa, ¿hay temor en el vestuario ante la posibilidad de no cumplir el primer objetivo del curso?

Tenemos que tener la mentalidad de ir partido a partido. Pensar en la foto grande no solo nos va a generar más estrés, sino que también va en contra del objetivo, que es conseguir las victorias necesarias para estar en la Copa.

¿Le han hablado los veteranos de lo que es jugar una Copa del Rey?

Tanto Andrew como el entrenador me han hablado sobre la Copa y sé que es un gran torneo.

Albicy y Tobey comentaron que para ellos sería un fracaso no clasificarse para la Copa, ¿está en sintonía con ellos en ese caso?

No pienso en eso. El fracaso no entra dentro de mi cabeza. Sólo pienso en lograr las victorias necesarias para conseguir el objetivo, que empieza por el partido de Bilbao. Seguimos teniendo opciones.

¿Está muy lejos de su mejor versión como jugador en estos momentos?

Estoy muy lejos de mi mejor nivel, me ha costado adaptarme y creo que puedo dar mucho más.

¿En qué ha mejorado en su juego desde su llegada?

He aprendido a jugar al estilo español, que es muy diferente a la NBA. Cada equipo aquí juega su defensa, es muy táctico y estoy aprendiendo como leer los partidos tácticamente para poder ayudar a mi equipo.

¿Se ve jugando como base si el equipo lo necesita? ¿Qué clase de director de juego es?

Al final se trata de ganar partidos y si el entrenador me necesita en ese puesto, desde luego que estaría preparado para jugar ahí. Habría que ver un poco el sistema y los compañeros, pero sin duda sería un base agresivo que trataría de pisar la pintura lo antes posible y así encontrar compañeros en buenas posiciones.