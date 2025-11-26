El 'Virus FIBA' ataca al CB Gran Canaria en un momento de dudas

Viajes transoceánicos, despedidas emocionantes y nuevos tiempos por arrancar. El Dreamland Gran Canaria ha sido duramente atacado por el Virus FIBA en pleno momento de dudas amarillas. Justo cuando es más que necesario trabajar para mejorar las prestaciones de la plantilla tras dos derrotas consecutivas, el parón por las Ventanas obliga a los claretianos a frenar en seco, en un instante poco oportuno después de caer en casa ante el Joventut y el Barça.

Por un lado, están los internacionales que han sido reclamados por sus respectivas selecciones para iniciar la fase de clasificación para el Mundial de 2027, que se celebrará en Catar. Un total de ocho jugadores isleños estarán desperdigados por el planeta con el objetivo de ayudar a sus países a comenzar con buen pie el camino hacia el campeonato del mundo, aunque uno de ellos lo hará también para despedirse definitivamente.

Una despedida, un regreso y dos viajes larguísimos

Andrew Albicy dirá adiós a su periplo con Francia a sus 35 años, después de haber vestido la camiseta del combinado galo en 108 ocasiones. El capitán del Granca se medirá a Bélgica y Finlandia, país donde disputará su último compromiso con Les Bleus. Junto al base también estará Louis Labeyrie, quien, tras dejar el baloncesto ruso, ha vuelto a ser reclamado por su selección.

Los que tendrán que cruzar el charco en dos ocasiones son Nico Brussino y Braian Angola. El alero argentino, uno de los fijos de la albiceleste, afrontará un doble compromiso ante Cuba. Mientras tanto, el escolta colombiano se verá las caras con la escuadra cafetera frente a Venezuela —también en dos ocasiones— con el español Curro Segura a cargo del porvenir de la Vinotinto.

Chus Mateo confía en Salvó para su estreno con España

Además, otro amarillo que competirá esta semana con su selección es Miqui Salvó, reclamado por Chus Mateo para su debut al frente de España. El alero catalán, habitual en las Ventanas durante los últimos años, tratará de aportar su granito de arena en los duelos ante Dinamarca en Oviedo y frente a la Georgia de Shermadini en el Santiago Martín, en La Laguna.

Por otro lado, Ziga Samar se enfrentará con Eslovenia a Estonia y Suecia; Lucas Maniema se enfundará la elástica de Suiza para medirse a Serbia y Turquía; y Kur Kuath competirá con Sudán del Sur ante Libia, Cabo Verde y Camerún.

Tobey y Wong, ausentes con permiso

Más allá de los jugadores que estarán compitiendo esta próxima semana, el club ha concedido permiso a Mike Tobey e Isaiah Wong para ausentarse por motivos personales. Debido a esta circunstancia, solo permanecen en la Isla Pierre Pelos y Eric Vila, quienes, junto a Jaka Lakovic, no son suficientes para poder trabajar en condiciones pensando en el próximo tramo de temporada.

Así las cosas, las piedras en el camino de los claretianos, en plena lucha por estar en la Copa del Rey, aumentan. Tal y como explicó el propio entrenador esloveno al término del duelo contra el Barça del pasado domingo, el primer entrenamiento con toda la plantilla será el próximo jueves, apenas tres días antes de enfrentarse al Bilbao Basket, aunque —como matizó— “las condiciones son iguales para los demás equipos”.

Mejorar sobre la marcha

Por todo ello, este parón aparece en un mal momento para un Granca urgido de elevar su nivel competitivo. Una vez regresen todos los jugadores, la primera gran prueba para los insulares será visitar tierras bilbaínas, donde el conjunto amarillo no gana desde mayo de 2021.

Ante ese escenario, y con un calendario complicado de aquí hasta final de 2025, al conjunto grancanario no le queda otra que pulir detalles con el tren en marcha.