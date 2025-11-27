Dreamland Studios hace tambalear la estabilidad económica del CB Gran Canaria

Problemas a la vista. El CB Gran Canaria se encuentra inmerso en una semana de entrenamientos atípica. Mientras ocho jugadores están ahora mismo concentrados con sus selecciones y otros dos se encuentran fuera de la Isla con permiso del club, Jaka Lakovic solo está trabajando con dos miembros de la primera plantilla, Pierre Pelos y Eric Vila, además de los componentes del filial claretiano de la Liga U. Sin embargo, en medio de esta vorágine de tensa calma deportiva, con los amarillos en un momento de duda en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa en plena carrera por la Copa del Rey, ha aparecido un hándicap que pone en aprietos su situación financiera a corto plazo.

Y es que el Granca ha solicitado al Cabildo, ente propietario de la entidad, un adelanto de presupuesto que asciende a 500.000 euros. El motivo de esta petición se fundamenta en una serie de impagos, tanto de la pasada campaña como de la actual, por parte de Dreamland Studios, patrocinador principal del conjunto isleño; una situación que afecta a las tensiones de tesorería que sufre el club tras años de déficits económicos que no se están corrigiendo de manera inmediata.

«Dreamland no va a retirar su patrocinio»

En ese sentido, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, habló sobre esta situación en el programa de Radio Las Palmas, Zona Deportiva, presentado por Rafa León. El edil explicó que esto no es un «aumento de presupuesto, sino un adelanto a través del Patronato de Turismo. Esto debía hacerse en el mes de febrero y se va a llevar a cabo antes de que acabe el año». A pesar de ello, Romero afirmó que desde Dreamland le han trasladado que no van a «retirar el patrocinio». No obstante, recalcó que el Cabildo ha iniciado «las acciones legales pertinentes que se recogen dentro de una relación contractual de esta naturaleza. Se han enviado diferentes notificaciones jurídicas y nos reiteran que cumplirán con los pagos».

Aun así, el consejero destacó que están analizando la «situación porque estamos ante algo anómalo. Desde el Cabildo y desde la presidencia del CB Gran Canaria estamos activos a la hora de realizar las notificaciones pertinentes hacia Dreamland, pero estamos con los ojos y los oídos en el mercado». Asimismo, quiso reconocer la labor de Sitapha Savané como presidente, destacando su «satisfacción por la gestión que está realizando. Y quiero matizar que, en estos dos años que llevo en el Cabildo, hemos reducido en 500.000 euros la aportación pública».

Un mensaje para el Gobierno de Canarias

Por otra parte, Aridany Romero quiso subrayar que el Gobierno de Canarias, en concreto la viceconsejería de Presidencia, cartera que ostenta Alfonso Cabello Mesa, también mantiene una deuda en concepto de patrocinio con el Gran Canaria. Tal como declaró, el ente regional se ha retrasado en el pago de «casi 466.000 euros, de los cuales 250.000 corresponden a la temporada 2024-25 y que sí se pagó a otras instituciones deportivas. Habían dicho que esto se debía a que no teníamos una fundación activa, aunque hace más de un año y medio que tiene actividad y recibe cantidades de otros proyectos del Gobierno».

Con esta tesitura, y con un proyecto como Dreamland inexistente a día de hoy, el CB Gran Canaria tendrá que estar muy atento a sus próximos pasos, con el objetivo de mantener una estabilidad económica clave para una entidad cuyo propietario es un organismo público como el Cabildo.