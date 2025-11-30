CB GRAN CANARIA
Los ‘peques’ del CB Gran Canaria enseñan a los mayores el camino hacia la cita copera de Valencia
El Granca sella su billete para la Minicopa como primeros del Grupo C, con pleno de victorias
A la espera de que el Dreamland Gran Canaria rectifique su rumbo errático para poder clasificarse para la Copa del Rey de Valencia, los que sí que estarán representando a la Isla en la Minicopa son los infantiles del Granca. Los canteranos superaron con un sobresaliente su fase clasificatoria. Tres triunfos inapelables que les han servido para sellar su billete para el evento del año en las categorías de base del baloncesto nacional.
El equipo de Moisés Hernández, que había debutado con un triunfo sin paliativos el viernes ante el San Pablo Burgos cerrando el marcador en el segundo cuarto con un 58-8, completaron su soberbia actuación con dos nuevos triunfos ayer.
Por la mañana también le cerraron el marcador al Lleida con un 39-90, destacando la actuación de David Kona Malandala (25 valoración, 19 puntos, 14 rebotes y una asistencia). Ya por la tarde, los amarillos certificaron su fase de grupos perfecta, para asegurar el primer puesto en el Grupo C, con un nuevo triunfo antes del límite, en el cuarto asalto, al colocar el 99-49 frente al Manresa. Esta vez sobresalía el papel de Dariel Feliz, con 32 créditos de valoración, 20 puntos, ocho rebotes y repartiendo tres asistencias.
Esperando conocer a los últimos dos pasajeros
Junto a los grancanarios se han clasificado también como primeros de grupo el Real Madrid, Canarias y Zaragoza. Del duelo de mañana entre el UCAM y el Unicaja (9.15 horas) y el del Manresa ante el Joventut (11.15 horas), los cuatro segundos, se decidirán otras dos plazas para la cita final de la Minicopa. Cabe recordar que el Valencia, como anfitrión y el Barça, como vigente campeón, tienen plaza reservada en el torneo de Valencia en febrero.
