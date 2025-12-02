Carlos Alocén, la luz al final del túnel un poco más cerca para el base del CB Gran Canaria

Sin pausa, pero sin prisa. Esas son las premisas que marcan el proceso de recuperación de Carlos Alocén de su grave lesión en el cruzado de su rodilla derecha. El próximo 22 de enero se cumplirá un año de aquel fatídico partido ante el Vilnius en Lituania de Eurocup. Ese día, los amarillos no solo cayeron derrotados en la cancha (88-76); también perdieron a un jugador diferencial, al mejor base nacional del momento y a uno de los pilares fundamentales en el proyecto de los claretianos.

Casi un año después de su lesión, el director de orquesta maño comienza a vislumbrar la luz al final del túnel. Junto a su preparador físico ya lleva unos días ejercitándose en solitario en la pista, evitando cualquier tipo de contacto, con ejercicios dirigidos a fortalecer su rodilla para intentar recuperarle para la causa claretiana lo antes posible, pero sin apurar los plazos. El trabajo físico está siendo intenso, incluyendo ejercicios con balón y en el gimnasio.

Willy Villar ve cerca su regreso

Otro paso adelante que hacen renacer la esperanza en el Granca. El propio director deportivo, Willy Villar, reconocía recientemente que el base está más cerca que nunca de reincorporarse: «No hemos querido hablar de plazos por el historial que tiene Carlos con las lesiones y porque es la mejor manera de que afronte su recuperación, sin ningún estrés ni presión por nuestra parte. No queremos recuperar a Carlos ni para esta temporada, ni para un partido concreto, ni para una competición específica, pretendemos recuperarlo como jugador para siempre, y que tenga una carrera larga al máximo nivel. Ya hemos empezado a visualizar su incorporación y, una vez lo haga, no debemos tener demasiadas expectativas. Vamos a priorizar su recuperación total y no su rendimiento inmediato, que no sería justo para él. Todo lo que aporte será magnífico».

El fichaje de Samar

Con el fichaje de Ziga Samar, el club quiso darle la pausa y la tranquilidad necesaria a Carlos Alocén para no sentir ese extra de presión por tener que volver lo antes posible. Además del trabajo físico, es vital el psicológico para devolverle al jugador la confianza en sus rodillas, especialmente en su caso, al haber pasado anteriormente por ese proceso en el Real Madrid, si bien en aquella ocasión la rodilla lesionada fue la izquierda.