Kur Kuath, el nuevo rey del ‘gorro’ en el CB Gran Canaria

Kur Kuath está siendo uno de los fichajes más discutidos de la presente temporada en el Dreamland Gran Canaria por su falta de adaptación a los esquemas de juego de Jaka Lakovic, quien ante la necesidad de tiempo por parte del sursudanés para aclimatarse, el entrenador esloveno ha optado por limitar sus minutos en pista a 12:08 de promedio por partido.

A pesar de ser el tercer jugador menos utilizado por el balcánico, el pívot se ha destapado como el nuevo rey del tampón en el equipo claretiano. Con una media de dos gorros por encuentro, se trata del segundo jugador más destacado en este apartado en lo que llevabamos de la Liga Endesa, solo superado por un examarillo universal, Edy Tavares, probablemente el interior más intimidante de Europa y que promedia 3,3 tapones por duelo en la temporada de la ACB.

La sombra de Galdikas

Al mencionar los problemas que está atravesando Kuath en el Granca, se viene a la cabeza el fichaje fallido de Ovidijus Galdikas. El lituano, de 2,17 metros, que llegó a la Isla con fama de ser un gran taponador, pero que no terminó de encajar en el plantel dirigido por Aíto García Reneses por su incapacidad para leer los partidos y por estar preocupado únicamente en colocar gorros a los rivales.

El propio técnico catalogaba como «cortito». Tras cinco partidos de amarillo, con menos de cinco minutos en pista de promedio, terminó siendo cedido quitándose el madrileño el problema de encima. Willy Villar, actual director deportivo del Granca, ha zanjado las dudas que genera el interior sursudanés entre parte de la afición, mostrando su confianza en su potencial, calificándolo calificó como «tremendo». Pero también reconoció, al igual que Lakovic, que el jugador necesita tiempo para adaptarse a los planteamientos técnicos y tácticos y que a pesar de sus pocos minutos en pista sus números ya ponen en valor el poder intimidatorio del 23.