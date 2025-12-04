CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria regresa al trabajo con la mira puesta en Bilbao
Jaka Lakovic da libre a los jugadores el día de hoy, los últimos internacionales llegaron a la Isla ayer y mañana será el primer entrenamiento con todo el grupo
La cuenta atrás para el comienzo de las nueve finales que le restan al Dreamland Gran Canaria hasta el final de la primera vuelta que marca el corte de los ocho privilegiados que disputarán la próxima edición de la Copa de la Rey, en el Roig Arena de Valencia, ya no hay quien la pare. Finiquitado el parón de las siempre incómodas ventanas FIBA de noviembre, el tiempo apremia y Jaka Lakovic cuenta con tres días para preparar el asalto a Miribilla del próximo domingo (17.00 horas, Dazn).
El cuentagotas del retorno de los últimos internacionales claretianos concluía el domingo por la noche, con la llegada a la Isla de los galos Andrew Albicy y Louis Labeyrie, el esloveno Ziga Samar y el argentino Nico Brussino.
Consciente de la necesidad de desconectar por parte de sus hombres, Jaka Lakovic dio el día de hoy como libre a todo el equipo, que tendrá mañana el primer entrenamiento en el que podrá contar con todos sus efectivos por primera vez desde la partida de los internacionales.
El sábado, rumbo a Miribilla
El tiempo apremia, ya que el equipo tendrá el viernes un segundo entrenamiento en la Isla antes de poner rumbo a Bilbao el sábado a primera hora, donde tendrá el tercer y último entrenamiento antes del duelo del domingo, que tendrá lugar en el escenario del partido, en un Miribilla con fama de ser una de las canchas que más se le suele atragantar a los amarillos en esta competitiva ACB.
El mismo domingo por la mañana, el equipo tendrá la tradicional sesión de tiro antes de medirse a los Hombres de Negro.
Los grancanarios llegan a la cita dominical como undécimos, con un balance de tres victorias y tres derrotas, el mismo que el de un Surne Bilbao Basket que es duodécimo, por lo que una derrota complicaría casi de manera definitiva una hipotética clasificación para la Copa del Rey de febrero.
Habrá que ver como le ha afectado este parón a un Granca que se despedía tras caer en un funesto partido ante el Barça y que no ha podido entrenar juntos en las últimas dos semanas. La respuesta el domingo en un Miribilla que registrará una gran entrada.
