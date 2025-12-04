Un gigante llamado Hlinason, el nuevo peligro para el CB Gran Canaria

El pívot islandés Tryggvi Hlinason, de 28 años y 2,15 metros, es el nuevo reto al que se enfrenta el juego interior del Granca este domingo ante el Bilbao Basket en Miribilla (17.00 horas). Los amarillos son una de sus víctimas favoritas, ante los que ha firmado en cuatro ocasiones dobles dígitos de valoración, con victoria siempre para los suyos.

El Dreamland Gran Canaria se reencontrará el domingo sobre el parqué de Miribilla ante el Surne Bilbao Basket con un viejo conocido, Tryggvi Hlinason. El gigante islandés de 28 años y 2,15 metros de estatura ya sabe lo que es cruzarse con los claretianos en la cancha defendiendo los colores del Valencia Basket (2017-18), Monbus Obradoiro (2018-19), Casademont Zaragoza (2019-23) y desde el curso 2023-24 con los Hombres de Negro.

A las órdenes de Jaume Ponsarnau se ha convertido en uno de los jugadores más utilizados por el técnico catalán -con 21:10 minutos es el tercer jugador con más minutos del conjunto bilbaíno, sólo superado por los 23:21 de Melwin Pantzar y los 22:12 de Darrun Hilliard-. El islandés ha respondido a la confianza de su técnico con unos números que le colocan como el segundo mejor valorado del equipo (14,4), aportando 8,5 puntos, 7,3 rebotes, que le convierten en el mejor reboteador de la ACB y 1,5 asistencias de media por partido.

Más allá de sus números en la presente campaña en la jornada 26 de la temporada 2022-23, que le convierten en una de las grandes amenazas de los bilbaínos de cara a la final por la Copa del Rey, lo cierto es que el islandés ha hecho alguno de los mejores partidos de su carrera profesional ante el propio Granca.

En cuatro ocasiones superó los dobles dígitos de valoración en sus actuaciones ante los amarillos.

El terror de los amarillos

La mejor de todas tuvo lugar en la victoria del Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe (88-71), durante la tercera jornada de la temporada 2020-21. El islandés fue clave en la remontada de los maños firmando un monumental 26 de valoración, aportando 16 puntos, siete rebotes y una asistencia, dejando en evidencia a los interiores claretianos -Wiley, Costello, Balcerowski y Shurna- que no pudieron frenar en la pintura el juego del pívot nórdico.

Su segunda gran actuación se producía también defendiendo la zamarra roja del Zaragoza en la victoria de su equipo por 76-73 ante el Granca, en la jornada 26 del curso 2022-23. En esta ocasión el islandés obtuvo 21 créditos de valoración, aportando a la victoria rojilla 14 puntos y seis rebotes, liderando a los suyos junto a Aday Mara. En aquella ocasión, tampoco fueron capaces ni Inglish, ni Balcerowski, ni Khalifa Diop, ni Shurna, ni Stevic, de frenar el juego del poderoso interior islandés.

La voracidad de Hlinason tuvo un tercer episodio destacado en la victoria de los maños ante el Granca (73-79), en la primera jornada de la temporada 2019-20 en la que 17 minutos le bastaron para causar estragos en la zona, firmando un 15 de valoración, 12 puntos y dos rebotes, volviendo a a ser un jugador clave en un nuevo triunfo de los de Porfirio Fisac ante el conjunto amarillo dirigido entonces por Fotis Katsikaris.

La cuarta y última valoración de dos dígitos del islandés ante el Granca se producía con la casaca de su actual club, el Bilbao Basket, en la jornada 28 del curso 2023-24, en el que los isleños hincaban la rodilla por 81-71 en Miribilla, logrando 10 créditos de valoración, gracias a sus ocho puntos, seis rebotes y una asistencia.

Reto para Tobey y Kuath

La dupla formada por Mike Tobey y Kur Kuath, que deberán de encontrar el apoyo de Pierre Pelos, Louis Labeyrie y Eric Vila, tienen el reto de intentar minimizar su impacto en la pintura este domingo.

El propio pívot norteamericano, con pasaporte esloveno, reconocía en la previa del duelo ante el Bilbao que «es un gran jugador, muy grande, siempre suele conseguir capturar muchos rebotes y anotar muchos puntos en la pintura, necesitamos ser muy físicos, él es muy importante para ellos y si conseguimos frenarle nos dará una buena oportunidad para intentar ganar el partido».