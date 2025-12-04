CB GRAN CANARIA
Mike Tobey, pívot del CB Gran Canaria: "Ganar en Bilbao siempre es difícil"
El interior claretiano considera que el parón de las ventanas FIBA les ha permitido recuperarse física y mentalmente para afrontar la recta final hacia la Copa del Rey, comenzando por el partido del domingo ante los 'Hombres de Negro'
El interior norteamericano con pasaporte esloveno del Dreamland Gran Canaria, Mike Tobey, reconoció que el parón por las ventanas FIBA "nos ha venido bien para descansar un poquito, recuperar nuestro cuerpo y pienso que estamos más preparados para afrontar esta segunda parte de la temporada". "Queremos ganar partidos y clasificarnos para jugar la Copa del Rey y en ese sentido es también muy importante este descanso que hemos tenido tanto de nuestras mentes como de nuestros cuerpos, para poder jugar bien", apostilla.
Con la mente puesta ya en el oarito del domingo ante el Surne Bilbao Basket, el interior claretiano reconoce que jugar en Miribilla "siempre es difícil, juegan muy bien y sabemos que debemos de jugar muy bien en defensa ante ellos, porque tienen mucho talento, muchos jugadores que anotan muchos puntos y por eso, si jugamos bien en defensa tendremos más oportunidades, sabiendo que es una cancha donde siempre es muy difícil ganar, pero es una buena oportunidad para nosotros".
Intensidad defensiva para frenar a Hlinason
Respecto al duelo que le espera a los amarillos ante Hlinason en la pintura, Tobey, recordó que "es un gran jugador, muy grande, siempre suele conseguir capturar muchos rebotes y anotar muchos puntos en la pintura, necesitamos ser muy físicos, él es muy importante para ellos y si conseguimos frenarle nos dará una buena oportunidad para intentar ganar el partido".
