Bilbao-CB Gran Canaria, las finales llegan muy pronto para los claretianos

Surne Bilbao, Baskonia, Covirán Granada, La Laguna Tenerife, San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Casademont Zaragoza, Hiopos Lleida y Valencia Basket. Nueve duelos decisivos y un primer objetivo por cumplir para el Dreamland Gran Canaria en la competición doméstica: clasificarse para la Copa del Rey de Valencia en febrero. Como su propio entrenador indicó, todo «finales». El irregular arranque de campaña en la Liga Endesa, con tres victorias y cinco derrotas en su casillero, obliga al conjunto claretiano a andar sobre el alambre desde muy pronto.

Y la primera prueba de fuego para el Granca llega este domingo, a partir de las 17.00 horas (Dazn), en tierras vizcaínas. El rival, un Surne Bilbao Basket que llega a esta confrontación con las mismas urgencias del conjunto amarillo, con el que comparte guarismos de partidos ganados y perdidos.

Después de dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa, ante el Joventut y el Barça, el Granca necesita reaccionar en una pista, la de Miribilla, donde le han sacado los colores en las últimas temporadas. No ganan los insulares en el feudo de los hombres de negro desde mayo de 2021.

A partir de ahí, el Dreamland Gran Canaria ha salido siempre escaldado de sus visitas al Bilbao Arena: 96-78 (2024-25), 81-71 (2023-24) y 95-80 (2021-22). Solo en el curso 2022-23, la derrota resultó más honrosa: 76-72.

El último precedente en los enfrentamientos entre grancanarios y vizcaínos se produjo este mismo verano. En su primer choque de pretemporada, el Granca conseguía batir al cuadro vizcaíno en tierras gallegas para adjudicarse el torneo As Burgas Basket Cup, en Ourense, por 89-85.

La incógnita del parón

Una circunstancia añade incertidumbre al encuentro de este domingo. Hay que ver cómo afecta a ambos conjuntos el parón motivado por la Ventana FIBA, que dejó en cuadro a los claretianos. Hasta ocho efectivos perdió Jaka Lakovic por los compromisos de las selecciones: Miquel Salvó, Andrew Albicy, Lucas Maniema, Ziga Samar, Nico Brussino, Kur Kuath, Braian Angola y Louis Labeyrie. Hasta el jueves, el entrenador balcánico no tuvo a todo el plantel para centrarse de lleno en la preparación del duelo ante el Bilbao Basket. Al menos, como el propio técnico confirmaba en la previa, todos regresaron a la Isla sin ningún contratiempo físico digno de mención.

Menos afectó esta Ventana FIBA al cuadro vasco, que cedía a cuatro jugadores, el sueco Melwin Pantzar, el islandés Tryggvi Hlinason, el esloveno Martin Krampelj y el noruego Harald Frey, quienes también se volvían intactos. Así pues, ambos conjuntos contarán con todos sus efectivos para este encuentro.

Un partido en el que, según Jaka Lakovic, va a ser clave para que el Granca pueda pelear por la victoria «proteger nuestro rebote defensivo, que siempre te da opciones de correr y tener opciones en transición; estar siempre pendientes también de su juego de perímetro, donde nuestro rival tiene jugadores con muchos puntos en las manos; y cuidar o limitar nuestras pérdidas, no dejando que el Bilbao Basket corra en contraataque o transición».