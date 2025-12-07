Aridany Romero: "No estamos buscando un nuevo patrocinador principal para el CB Gran Canaria"

Ante los rumores crecientes, desmentido oficial. Tanto el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, como el presidente del CB Gran Canaria, afirman que "no estamos buscando un nuevo patrocinador principal para sustituir al Dreamland".

Ambos transmiten su confianza en la capacidad de Dreamland Studios para restituir la cantidad adeudada de medio millón de euros y para cumplir íntegramente el contrato como patrocinador principal que le une a la entidad claretiana.

En este sentido, el propio Aridany Romero señala que "el momento en el que nos encontramos ahora es el de reclamarle al patrocinador el contrato que todavía está en vigor". "El patrocinador ha manifestado por escrito, tras nuestras notificaciones, su intención no sólo de pagar lo adeudado de la temporada pasada pronto, sino también su intención de seguir con el patrocinio del club", explica el consejero, para quien este gesto de Dreamland Studios "nos da tranquilidad ante los imprevistos por los que está pasando la empresa en estos momentos, aunque esto no quiere decir que estemos quietos, porque el equipo de marketing del CB Gran Canaria está constantemente analizando el mercado y encontrar nuevos patrocinadores, grandes, medianos o pequeños para el futuro del club y en función de su capacidad los analiza, pero nosotros no estamos buscando actualmente un patrocinador para sustituir a Dreamland", explica.

"En el caso de que Dreamland no cumpla con sus obligaciones con el Gran Canaria pondremos en funcionamiento los mecanismos que la legislación vigente pone en nuestras manos", explica Romero. De la deuda contraída por el patrocinador principal con la entidad claretiana aclara el consejero que por el momento no ha generado intereses de demora, aunque "en caso de llegar el caso ante la magistratura probablemente sí que se tendrían en cuenta esos intereses de demora, pero ya hablaríamos de otro momento en el que no nos encontramos en estos momento". "Nuestra actuación de momento se ha centrado en enviarle un burofax a Dreamland Studios y estamos trabajando en una especie de conciliación previa para solucionar este tipo de situaciones", explica.

Proteger al club como objetivo primordial

Romero insiste en dejar claro que "no estamos trabajando en sustituir a Dreamland, sino que siempre desde el club buscamos patrocinadores, estamos protegiendo los intereses del club, porque como miembros del Consejo de Administración tenemos una responsabilidad, por eso protegemos sus intereses desde un punto de vista económico, social, deportivo y jurídico, porque es nuestra obligación".

El máximo responsable de la parcela deportiva del Cabildo incide en que "no existe ningún plazo como tal, aunque si estos impagos siguen creciendo lógicamente esa bola de nieve se haría más grande, por eso hemos iniciado estas acciones y nos guardamos todas las que estén en nuestra mano". "En ningún momento hemos permanecido quietos ni el presidente, ni el vicepresidente del club, todo lo contrario, estamos en contacto semanalmente con los responsables de Dreamland y sabemos lo que nos dicen, no entramos en sus asuntos internos y nosotros estamos cumpliendo con nuestro contrato", aclara. "Ellos nos han transmitido que son conscientes de esta situación, que van a satisfacer las cantidades que nos adeudan del año pasado entre esta semana y la siguiente, y que iban a solucionar también el tema de los pagos del patrocinio mes a mes, que por otra parte, siempre han sido así el giro de los patrocinios anteriores", concluye el consejero.

Intención de Dreamland de abonar los retrasos

Por su parte, el presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, "a cualquier club si se le cae un patrocinador principal por lógica te genera un problema". "Tenemos confianza en Dreamland porque como ellos contestaron a nuestro escrito, han pagado durante los dos años anteriores y se han retrasado por imprevistos que les están obligando a mover recursos por el retraso y que no estaban previstos, que han afectado probablemente al contrato de patrocinio", explica.

"En ningún momento Dreamland ha dejado de dar la cara, en todos los contactos que hemos tenido con ellos nos han explicado la situación que les ha llevado hasta el momento actual, por eso creo que hay que ir paso a paso, porque se ve su intención de solucionar el problema", apunta el directivo claretiano.

En opinión de Savané "lo principal y lo más importante ahora es que Dreamland cumpla con el contrato que tiene firmado con nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte y si llega el momento ya tocará sentarnos para llegar a un acuerdo si siguen sin cumplir con su parte, pero no estamos en ese momento todavía, ni se ha tenido ninguna conversación en ese sentido, se les envió una comunicación y a nosotros de vuelta asegurándonos que van a cumplir y justificando los motivos de su retraso".

En cuanto a la búsqueda de patrocinadores para el club, quiso aclarar el presidente de los amarillos que "malos seríamos si pasa una semana sin estar buscando activamente nuevos patrocinadores para el club, para eso tenemos un director comercial, pero no quiere decir que se esté buscando un sustituto del patrocinador principal". "El club en esa búsqueda de nuevos patrocinadores ha recuperado la barrera de los dos millones en patrocinios privados la temporada pasada", recuerda Savané.