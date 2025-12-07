El CB Gran Canaria se despide virtualmente de la Copa tras hincar la rodilla en Bilbao

Nada parece haber cambiado tras el parón del las ventanas FIBA ni para el Dreamland Gran Canaria, que sigue sin dar la talla y suma su sexta derrota del curso (79-72) que le deja virtualmente fuera de la Copa del Rey esta temporada, salvo milagro de última hora, ni para un Bilbao Basket que sigue siendo inexpugnable en Miribilla esta temporada.

Los Hombres de Negro han dominado por completo la batalla por el rebote (43-32) y han demostrado tener más hambre en un último cuarto en el que Pantzar ha dado un recital sobre como se debe de jugar los últimos minutos para ganar un partido igualado y Jaworski ha sido el brazo ejecutor para terminar de dar la puntilla a un Granca que deja la amarga sensación de que no tiene mucho más que ofrecer en una ACB en la que los malos días no te los perdona ningún rival.

Clasificarse para la Copa, aunque las matemáticas de momento todavía no lo certifiquen, es ya una utopía, pero como bien se ha encargado Jaka Lakovic de recordar, ahora se trata de cortar la hemorragia de derrotas para no quedarse fuera también de la lucha por estar en el Playoff.

Nico Brussino, con un 15 de valoración, 17 puntos y seis rebotes, es de lo poco salvable en un equipo que sigue sin jugar a lo que su técnico quiere.

Arranque paupérrimo en anotación

Las imprecisiones en el arranque del partido por parte de vascos y grancanarios daba paso a un intercambio de canastas entre Tobey y Hlinason para inaugurar el electrónico tras casi dos minutos de juego. Una acrobacia de Brussino aseguraba una mínima ventaja para los claretianos, hoy vistiendo de blanco, en un arranque en el que las defensas hacían imperar su ley sobre los ataques, ñp que derivaba en unos porcentajes de acierto paupérrimos a ambos lados de la cancha (2-4).

Ambos técnicos optaban por mover sus piezas en busca de desatascar un marcador que cruzaba el ecuador del primer acto con las tres canastas ya conocidas.

Un vuelo sin motor de Bagayoko y dos tiros libres convertidos por Pantzar le servía a los Hombres de Negro para ponerse por primera vez por delante en el marcador durante el partido. Jaworski estrenaba el casillero de triples y Wong le daba la réplica para maquillar el marcador en el primer asalto.

La mejoría de los porcentajes en la recta final se reflejaba en el intercambio de triples final entre Hilliard y Wong con el que se cerraba el primer acto con una breve diferencia a favor de los claretianos (14-16).

El Bilbao Basket volvía a voltear el marcador en el reinicio del juego en el arranque de la segunda manga, creciendo desde la defensa y aprovechando un error de los claretianos que dejaban solo a Frey que ejecutaba un triple liberado para volver a ponerse por delante, completando la remontada Jaworki con un 3+1, tras sacarle de regalo a Angola una falta adicional, en un error impropio del escolta colombiano del Granca.

Los triples de Nico Brussino mantenían la igualdad en el luminoso, a pesar de la aparición de Pantzar desde fuera del arco, en un segundo acto más vistoso que el primero, para deleite de la afición de Miribilla (28-28).

Triple milagroso de Albicy

El parcial final de 5-0 del Bilbao Basket, con triple de Hilliard incluido, era minimizado con el primer acierto desde fuera del perímetro de Labeyrie. Hilliard protestaba por una falta en ataque que le costaba una técnica que era protestada por la hinchada de Miribilla al grito de manos arriba, esto es un atraco. Lakovic solicitaba un tiempo muerto, Wong marraba el tiro libre de regalo, pero Albicy sacaba petróleo de la última posesión al elevarse para anotar un triple sobre la bocina que colocaba las tablas en su ecuador (34-34).

Pantzar y Jaworski desnivelaban el empate en el arranque de la segunda parte con un parcial de 4-0 que les servía para volver a comandar el electrónico. Hlinason dejaba su sello en la pintura, pero los tiros libres permitían a los amarillos mantenerse en pie, hasta que un angolazo ponía las tablas de nuevo en el marcador (43-43).

Un parcial de 5-0 nacido de las manos de Jaworski obligaba a Jaka Lakovic a parar el partido a 6:08 para el final de un asalto que amenazaba la tranquilidad de los claretianos (48-43).

Cuatro puntos consecutivos de Pelos alejaban provisionalmente los fantasmas del banquillo claretiano y Wong completaba otra remontada en un partido en el que ninguno de los dos contendientes terminaba de cerrarlo a su favor (48-49).

El Granca devolvía cada golpe de los Hombres de Negro y encontraba a Pelos que con un 2+1 estiraba la renta claretiana para llegar al asalto final, tras sacar petróleo los vascos de su acierto en los tiros libres, con un 55-55 que dejaba todo abierto.

Diez minutos para el todo o nada

Los amarillos entraban con el pie derecho en el asalto definitivo con un triple tras rebote de Labeyrie, que repetía poco después con un canastón que contrarrestaba el acierto de Normantas desde la línea de castigo. Krampelj encendía Miribilla con un monumental mate tras cruzar la pista de punta a punta y Jaworski les devolvía la fe en la victoria con un triple (62-61).

Otro triple lejano de Jaworski, el cuarto en el partido, dinamitaba los ánimos de Jaka Lakovic que saltaba sobre el pedal del pánico a 6:17 para el final con un 67-63 en el luminoso, para pedir más agresividad en defensa a sus hombres.

Pantzar se hacía con el control del juego en un final de partido en el que un nuevo triple de Frey obligaba a Lakovic a congelar el partido a menos de dos minutos para el final con un 75-69 que amenazaba a los isleños con la sexta derrota de la temporada.

La batalla perdida por el rebote para los amarillos dejaba herido de muerte a los grancanarios que encajaban un nuevo canastón de Pantzar. Brussino con un triple maquillaba el marcador final que deja virtualmente a los amarillos fuera de la Copa del Rey de Valencia (79-72).