Así fue el cóctel navideño del CB Gran Canaria: agradecimientos, respaldo y espíritu de equipo

El Club Baloncesto Gran Canaria celebró este martes 9 de diciembre su habitual y ya consolidado cóctel navideño, un evento anual que sirve como punto de encuentro entre patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación, jugadores y representantes institucionales. La cita tuvo lugar en el Gran Canaria Arena, hogar del equipo amarillo, en un ambiente marcado por el compañerismo y el agradecimiento por el apoyo recibido durante la temporada.

El anfitrión del encuentro fue Sitapha Savané, actual presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, quien ejerció un papel cercano y agradecido durante toda la velada. En su intervención, Savané dirigió un brindis cargado de emoción y reconocimiento hacia todas las personas e instituciones que hacen posible que el club mantenga su nivel competitivo año tras año.

“Haber competido durante 30 años consecutivos en la élite del baloncesto nacional es un logro que compartimos con todos los que nos apoyan. Solo cinco clubes han conseguido algo similar: Real Madrid, Barça, Baskonia, Unicaja y Joventut”, expresó con orgullo el presidente.

Además, aprovechó el momento para desear unas felices fiestas y poner el foco en la salud y la unión como pilares fundamentales de cara al próximo 2026.

La cita contó con la presencia destacada de varios representantes del Cabildo de Gran Canaria, principal entidad pública impulsora del deporte en la isla. Entre ellos, Antonio Morales, presidente del Cabildo, Aridany Romero, consejero de Deportes, y Pedro J. Brito, consejero de Hacienda.

Durante su intervención, Morales subrayó la “plena confianza del Cabildo en el trabajo diario del equipo técnico y los jugadores del Dreamland Gran Canaria”, al tiempo que expresó su convicción en que los buenos resultados deportivos continuarán en ascenso. También resaltó la importancia de mantener la unidad y constancia en el trabajo diario, claves para afrontar con éxito los retos de la temporada.

Encuentro entre jugadores, cuerpo técnico y patrocinadores

En un ambiente relajado y distendido, los jugadores y cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria compartieron momentos con los patrocinadores, colaboradores y medios presentes. Un paréntesis en medio de su preparación para el próximo encuentro liguero ante el Kosner Baskonia, previsto para este sábado.

La jornada concluyó con una fotografía de grupo en la pista del Gran Canaria Arena, símbolo del espíritu de familia y comunidad que rodea al club.