¡SORTEO! LA PROVINCIA reparte entradas para los partidos de diciembre del Dreamland Gran Canaria

El corazón amarillo vuelve a latir en el ...

El baloncesto sigue viviendo un mes de diciembre lleno de emoción para la afición amarilla, y La Provincia quiere llevarte al Gran Canaria Arena para animar al Dreamland Gran Canaria en directo. Ponemos en marcha dos sorteos independientes, uno por cada encuentro que el equipo disputará en casa en esta segunda ronda de partidos del mes.

En total, se repartirán 40 entradas dobles entre los lectores: 20 dobles para el partido del sábado 13 de diciembre y 20 dobles para el partido del martes 16 de diciembre.

Partidos incluidos en la promoción

📅 Sábado 13 de diciembre — 19:00 h

Dreamland Gran Canaria vs. Kosner Baskonia - Liga Endesa

📅 Martes 16 de diciembre — 19:00 h

Dreamland Gran Canaria vs. Benfica - Basketball Champions League

Ambos encuentros se jugarán en el Gran Canaria Arena, donde la marea amarilla volverá a teñir las gradas de energía e ilusión.

Vive el baloncesto en directo desde la Zona Basket

No te quedes fuera de estas dos grandes citas del mes de diciembre. El público será, una vez más, el sexto jugador del Granca. Desde el primer salto hasta la última canasta, la energía de la afición será clave para empujar al equipo hacia la victoria y avanzar en la clasificación. Quienes consigan una de las invitaciones podrán vivir una noche de emociones y disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para que lleves a un acompañante a cada partido.

💛 Un ambiente cargado de pasión amarilla, de energía, espectáculo y emoción con la grada vibrando al ritmo del juego y por supuesto, el orgullo de apoyar al Granca en su camino hacia la gloria.

🔥 La oportunidad de presenciar dos duelos cruciales en la lucha por avanzar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena los formularios de participación y acepta las bases de los sorteos. ¡Y ya estás dentro! Solo queda cruzar los dedos y esperar el pitido inicial.

Formulario de participación para el partido del día 13 de diciembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Kosner Baskonia - Liga Endesa / LP | DLP

Formulario de participación para el partido del día 16 de diciembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Benfica - Basketball Champions League / LP | DLP

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de las entradas para el partido del 13 de diciembre se realizará al mediodía del viernes 12 de diciembre, mientras que el sorteo de las entradas para el encuentro del 16 de diciembre se realizará el lunes 15 de diciembre también al mediodía.

Los afortunados serán contactados directamente por La Provincia mediante los datos registrados en su cuenta de usuario. Por eso, recuerda revisar y actualizar tu información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) desde la sección 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

Dos partidos, dos oportunidades, una sola pasión: el baloncesto. Prepárate para animar al Dreamland en el Gran Canaria Arena y sentir la fuerza de la afición amarilla como nunca antes.

📣 LA PROVINCIA te lleva al corazón del Basketball… y tú puedes ser parte del espectáculo.

¡Participa, gana y vive el Granca desde la grada! 💛🏀