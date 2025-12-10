Mensaje de cordialidad al patrocinador moroso del CB Gran Canaria

Mensaje navideño de cordialidad en un momento tenso en la relación del CB Gran Canaria y su patrocinador principal, Dreamland Gran Canaria. Ocurría ayer en el Arena durante el tradicional cóctel navideño que la entidad claretiana ofrece anualmente con sponsors, colaboradores y medios de comunicación. Antonio Morales, presidente del Cabildo, propietario del club, lanzaba un mensaje de gratitud a la empresa que ahora mismo hace tambalear las finanzas por los impagos en el contrato de patrocinio que une a ambas partes. Recordar que el club cerraba el ejercicio 2024-25 con un déficit de cerca de 200.000 euros y solicitaba a la entidad cabildicia un adelanto de medio millón para esta campaña.

El Gobierno regional mantiene la calma y se agarra al burofax enviado por la empresa propietaria de Dreamland Studios, Newport, en el que informa de su intención de en los próximos días abonar los retrasos de la temporada pasada, que ascienden a 120.000 euros, y luego seguir con los abonos hasta completar lo que se adeuda hasta ahora del presente curso, 150.000. Además, señalaba Newport su intención de mantener la relación contractual en el futuro. Pero eso sí, la institución trabaja con su equipo jurídico por si no se solucionan los impagos del patrocinador principal.

En el desayuno informativo anterior al cóctel, el consejero de Deportes, Aridany Romero, remarcaba que «tenemos patrocinador principal, lo seguimos teniendo y nos han manifestado que se van a poner al día». Y añadía que «eso no quiere decir que no busquemos permanentemente grandes y pequeños patrocinadores».

Tensiones institucionales y reclamaciones económicas

«Quiero agradecer a Newport por su firmeza a la hora de apostar por el patrocinio de un club de esta características y también a los pequeños y medianos empresarios que han formado un tejido importante para apostar por este club y aportar a la sociedad ese plus necesario de colaboración público-privado para que el club funcione de la mejor manera posible», señalaba en su alocución Morales. Un mensaje que escuchaba in situ Yasmina Newport Perdomo, gerente de la empresa.

Savané, Morales y Romero, ayer, charlan animadamente con Yasmina Newport, de Dreamland. | / ANDRÉS CRUZ

Menos cordial estuvo el presidente Morales cuando se refería a la deuda que mantiene con el CB Gran Canaria el Gobierno de Canarias: «Es necesario hacer un llamamiento de máxima lealtad institucional, porque no puede ser que el Gobierno de Canarias ponga en práctica medidas que perjudican a un club como éste, aunque lógicamente se está en un proceso de corrección, si bien desde el Cabildo se ha tenido que aplicar un esfuerzo de adelantar recursos porque han habido dificultades y no se han tratado a todos los clubes de la misma manera».

El enfado con el Ejecutivo regional también lo escenificaba su consejero de Deportes, que criticó que el Gobierno de Canarias, en concreto la viceconsejería de Presidencia, no haya satisfecho una deuda en concepto de patrocinio con el Gran Canaria. Esa cantidad asciende a casi 466.000 euros, de los cuales 250.000 corresponden a la temporada 2024-25.

En una jornada donde la economía del CB Gran Canaria fue protagonista, también hubo dardos hacia el empresariado local por su prácticamente nula implicación con el club. «Ojalá aquí hubiese algún Roig como en Valencia», incluso llegó a manifestar Morales, en referencia al propietario de Mercadona y del Valencia Basket.n