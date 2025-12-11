El camino hacia el milagro copero del CB Gran Canaria

Utopía o milagro, es el que le falta al Dreamland Gran Canaria para clasificarse para la disputa de la Copa del Rey de Valencia, del próximo mes de febrero. Los grancanarios son decimoterceros, aunque su balance de 3-6 les separa tan solo en una victoria de distancia, además del basket average, del octavo clasificado, que no es otro que el Baskonia, rival de los isleños este sábado en el Arena (19.00 horas).

Las estadísticas dicen que para clasificarse para el torneo del KO se necesitan nueve victorias, aunque podrían quedarse fuera por el average, o para asegurar, diez triunfos. Teniendo en cuenta que los claretianos solo tienen de momento tres victorias, necesitarían entre seis y siete, de los ocho encuentros que quedan para terminar la primera vuelta, para poder sellar su billete.

En ese camino hacia el milagro copero los grancanarios se citan en primer lugar con el Baskonia (octavo, 4-5), que aterriza en Gran Canaria con un triunfo de ventaja sobre los isleños, aunque en el balance general las estadísticas benefician por lo general a los vitorianos que se han impuesto en 57 de los 84 cruces directos en la ACB. También es cierto que la última victoria de los azulgranas en el Arena se remonta a la 11ª jornada de la temporada 2022-23, con Jaka Lakovic en el banquillo amarillo y con Joan Peñarroya dirigiendo a los vascos, que se llevaron el triunfo final por un apabullante 68-96, dirigidos en ataque por un estratosférico Markus Howard que ajustició a los grancanarios con nueve triples.

El segundo alto en el camino volverá a producirse en casa ante un hundido Covirán Granada (17º, 1-8), que aterriza en la Isla con Jovan Kljajic en sus filas. Como anécdota, los nazaríes se impusieron a los amarillos en el último bolo veraniego en un duelo a puerta cerrada en el que el montenegrino se ensañó con sus ex, anotando 29 puntos. En esta ocasión, el Granca se ha impuesto en cuatro de sus seis duelos ligueros hasta la fecha, además, los isleños como locales nunca han perdido con los granadinos hasta la fecha.

Visita a su bestia negra

El gran desafío le llega en el tercer partido, en el que tendrá que visitar a su gran bestia negra, La Laguna Tenerife, en un Santiago Martín en el que Jaka Lakovic nunca ha conseguido la victoria en partido de liga y la última victoria de los grancanarios en la Hamburguesa se remonta a marzo de 2019, con Víctor García dirigiendo al equipo, en su último partido como entrenador jefe antes del regreso de Pedro Martínez, en un choque en el que el acierto en los tiros libres de los amarillos, les dio la victoria final por un 86-90. El Canarias actualmente es quinto, con un balance inverso al de sus vecinos (6-3).

Tres viejos conocidos esperan al Granca en su cuarto duelo. Porfi Fisac, Luke Fisher e Ethan Happ, recién fichados por el San Pablo Burgos (18º, 1-8). La llegada del ex técnico claretiano al banquillo burgalés es una incógnita, además de tener que afrontar el partido en un Coliseum que suele estar a muerte con los suyos, mientras que el pívot norteamericano busca reflotar su carrera tras su mala experiencia en Valencia, en el que las lesiones y la falta de Pedro Martínez le han podido pasar factura. Dos victorias y dos derrotas contemplan a los grancanarios en sus cuatro visitas al fortín burgalés hasta el momento.

Uno de los equipos más en forma de la temporada, el UCAM Murcia (tercero, 7-2), será el quinto compromiso para los soldados de Jaka Lakovic, si bien contarán con la condición de local para intentar romper la inercia positiva de los hombres de Sito Alonso. Cierto es que en la era Lakovic, los murcianos han caído en dos de sus tres últimas visitas, si bien en la última el triunfo fue para los pimentoneros (69-76), en mayo de este mismo año, en la última jornada del pasado curso.

La sexta prueba para los grancanarios le llegará en el Pabellón Príncipe Felipe ante un Casademont Zaragoza en apuros (14º, 3-6), que actualmente tiene el mismo balance negativo. En sus dos últimas visitas al conjunto maño, la victoria ha sido para el Granca, que debería de poder sumar su tercer triunfo consecutivo en la capital aragonesa.

La venganza de Shurna y la visita del anfitrión copero

La penúltima parada en el camino les devuelve al Arena, donde les visitará el Hiopos Lleida de Oriol Paulí y un herido John Shurna, que marcha 12º (4-5). La historia les da un triunfo a cada uno hasta el momento en sus dos únicos enfrentamientos en la ACB, aunque en ambos casos los dos se llevaron el triunfo como locales.

Si los grancanarios llegan con opciones a la última jornada antes del corte copero, se la podrían jugar en casa ante el todopoderoso Valencia, el líder (8-1) y anfitrión del torneo del KO, plagado de exclaretianos -Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello- y con muchas cuentas pendientes entre ambos. Dos victorias amarillas sobre una taronja en sus tres últimas visitas, dan la esperanza, aunque los de Pedro Martínez les ganaron la batalla en la prórroga en su última visita al Arena (94-102).

Ocho partidos por delante en los que la principal duda es la falta de regularidad de un Granca que solo ha conseguido ganar tres de sus primeros nueve partidos ligueros y que necesita apelar a la épica para enlazar una racha victoriosa que le permita acer un pequeño milagro para sellar su billete para la Copa de Valencia.