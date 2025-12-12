Jaka Lakovic: "He notado siempre el apoyo de Savané y de todo el CB Gran Canaria durante estos cuatro años"

Jaka Lakovic afrontó su comparecencia previa del duelo del Dreamland Gran Canaria ante el Kosner Baskonia de mañana sábado en el Arena (19.00 horas), con la tranquilidad del respaldo público del presidente claretiano, Sitapha Savané, durante el cóctel navideño celebrado el pasado martes.

El esloveno asegura que espera "la mejor versión del Baskonia, porque tienen un equipo nuevo que ha ido de menos a más, en los últimos partidos está jugando con muy buen rendimiento". Del estilo de juego propuesto por los vitorianos destaca que "quieren jugar muy rápido, con un ritmo alto de partido y con una alta anotación". Destaca el estado de forma de Cabarrot, "en un nivel propio de un MVP" y el regreso de Markus Howard, que "llevaba varias semanas de baja por lesión, pero que ayer ya hizo una gran actuación contra el Real Madrid", además de Forrest que "también vuelve al equipo después de estar más de un mes lesionado".

De los peligros del Baskonia, el estratega balcánico incide en "su peligro exterior, tienen muchos puntos en las manos y son muy físicos y atléticos por dentro con Khalifa, Diakite, o Kurucs de cuatro; por eso su estilo de juego es rápido y dinámico". Como remedio para buscar la victoria, afirma que "debemos jugar un partido muy físico, protegiendo los primeros segundos de nuestras posesiones defensivos, proteger nuestra línea de tres de sus mejores anotadores y en el rebote defensivo".

Confianza al 100% a pesar de los resultados

En cuanto al estado mental del equipo para afrontar este final de la primera vuelta en el que el equipo por el momento sólo suma tres victorias, Lakovic reconoce que "después de sufrir tres derrotas consecutivas y de tener estas semanas largas en las que lógicamente no tenemos las mejores sensaciones, pero los jugadores están con muchos ánimos, aunque es normal también que surjan algunas dudas, por eso durante el trabajo de la semana hemos insistido en la necesidad de jugar con decisión y confianza al 100%, porque si juegas sólo al 50%, con alguna duda, estás con problemas desde el principio, por eso tratamos de afrontar este partido con la intención de hacer las cosas que tenemos que hacer de la mejor manera y escogiendo la mejor opción en cada toma de decisiones".

Para el técnico balcánico, el apoyo público recibido de Savané durante el cóctel de Navidad, quiso aclarar que él siente ese apoyo "durante estos tres o cuatro años, no sólo del presidente, sino también por parte del club, del director deportivo, de la Junta Directiva y de la gente en general y es algo que aprecio mucho, por eso siempre intentamos hacer todo lo posible para dar nuestra mejor versión y ganar cada partido". "Intento aislarme y focalizarme en lo que tengo que hacer como entrenador y poder preparar al equipo de la mejor manera".

En cuanto a la irregularidad del equipo esta temporada, Lakovic admite que "le he comentado al equipo que la confianza no se basa sólo en los resultados, sino en muchas otras cosas, como puede ser el día a día, por el trabajo que pones a la hora de preparar cada partido; es cierto que los resultados no nos han acompañado, pero el trabajo en el día a día sí que están y nuestra confianza debe de basarse también en esto". "La confianza también crece con las victorias, pero no debe de basarse sólo en nuestros resultados, además es importante como queramos afrontar cada partido que tenemos delante en cada momento, que debe de ser el único y las cosas que tenemos que hacer cada jugador y como equipo para competir bien, ese debe de ser el punto en el que debemos de focalizarnos, ni más adelante, ni atrás, sino estar sólo en el momento en el que estamos", explica.

Mejorar en ataque y mantener la intensidad defensiva

El partido ante un Baskonia que es el tercer equipo de la ACB que más puntos anota de promedio por partido, mientras que el Granca es el que menos puntos anota, el esloveno señala que "son el sexto mejor ataque de la liga, en el análisis de los puntos por posesión, la clasificación se tuerce un poco, por eso es importante ver que análisis hacemos en cada momento". "Queremos mejorar nuestro acierto en ataque, es una de las cosas que explican porque en los dos últimos partidos no hemos logrado la victoria, pero al mismo tiempo queremos mantener nuestra dureza defensiva, tanto en transición defensiva como en el ataque estático de nuesrtros rivales", razona.

Sobre la importancia del partido del sábado ante un rival como el Baskonia que marca el corte de los equipos clasificados para la Copa del Rey, el balcánico afirma que "todos somos conscientes de que cada partido es súper importante en las cuentas de la Copa y del Playoff, porque los equipos son todos muy parejos y están igualados en la clasificación, por lo que cada victoria o cada derrota supone un salto hacia arriba o hacia abajo". "El esfuerzo, la intensidad, la lucha, se demostró en Bilbao aunque al final no salimos victoriosos, pero uno intenta dar siempre el 100% para ganar y en ocasiones, aún así te quedas corto, por eso mañana no será nada diferente y con el apoyo de nuestra afición daremos incluso más de nuestro 100%", concluye.