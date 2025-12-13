La celebración del CB Gran Canaria - Baskonia, en el aire

Los peores pronósticos del efecto de la borrasca Emilia a su paso por Gran Canaria se están confirmando, lo que ha llevado a las autoridades a tener que tomar medidas para preservar la seguridad de los ciudadanos grancanarios. En la parcela deportiva, tanto la consejería de Deportes del Cabildo como los distintos ayuntamientos han procedido a cerrar todos los recintos deportivos, tanto al aire libre como cubiertos, para evitar incidentes, lo que ha afectado directamente a todos los clubes deportivos de la Isla, comenzando con el Dreamland Gran Canaria.

Los claretianos reciben esta tarde a las 19.00 horas en el Arena al Baskonia, en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, en una final directa para poder clasificarse ambos para la Copa del Rey. A falta de oficialidad todo apunta a que el partido no se dispute esta tarde. Las tres partes, Granca, Baskonia y ACB, están sopesando todas las opciones que tienen encima de la mesa, con el problema adicional de que los vitorianos al ser equipo de Euroliga complica mucho las fechas disponibles para poder jugar el partido, que tendría que jugarse forzosamente antes del 17 de enero, porque incide directamente en el corte de los ocho clasificados para la disputa de la Copa del Rey.

Lluvia de suspensiones

El caso del Granca podría llevar el mismo camino que el del Spar Gran Canaria, que se ha visto obligado a suspender su partido ante el Spar Girona que se tenía que celebrar esta tarde en La Paterna, a la misma hora que los amarillos (19.00 horas).

La misma situación se da en el Econy que no podrá jugar ante el Vistaluz a las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva de Las Palmas de Gran Canaria, al estar cerrada la instalación deportiva.

No solo el baloncesto se ha visto afectado por los efectos de la borrasca Emilia, que ha afectado también al voleibol, donde el Bus Leader San Roque no podrá jugar su partido de esta tarde ante el Cisneros (17.30 horas) en El Batán, al cerrarse el recinto deportivo.