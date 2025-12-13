CB GRAN CANARIA
La celebración del CB Gran Canaria - Baskonia, en el aire
No se descarta el aplazamiento del partido de la décima jornada ante la virulencia que está tomando la borrasca Emilia
Los peores pronósticos del efecto de la borrasca Emilia a su paso por Gran Canaria se están confirmando, lo que ha llevado a las autoridades a tener que tomar medidas para preservar la seguridad de los ciudadanos grancanarios. En la parcela deportiva, tanto la consejería de Deportes del Cabildo como los distintos ayuntamientos han procedido a cerrar todos los recintos deportivos, tanto al aire libre como cubiertos, para evitar incidentes, lo que ha afectado directamente a todos los clubes deportivos de la Isla, comenzando con el Dreamland Gran Canaria.
Los claretianos reciben esta tarde a las 19.00 horas en el Arena al Baskonia, en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, en una final directa para poder clasificarse ambos para la Copa del Rey. A falta de oficialidad todo apunta a que el partido no se dispute esta tarde. Las tres partes, Granca, Baskonia y ACB, están sopesando todas las opciones que tienen encima de la mesa, con el problema adicional de que los vitorianos al ser equipo de Euroliga complica mucho las fechas disponibles para poder jugar el partido, que tendría que jugarse forzosamente antes del 17 de enero, porque incide directamente en el corte de los ocho clasificados para la disputa de la Copa del Rey.
Lluvia de suspensiones
El caso del Granca podría llevar el mismo camino que el del Spar Gran Canaria, que se ha visto obligado a suspender su partido ante el Spar Girona que se tenía que celebrar esta tarde en La Paterna, a la misma hora que los amarillos (19.00 horas).
La misma situación se da en el Econy que no podrá jugar ante el Vistaluz a las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva de Las Palmas de Gran Canaria, al estar cerrada la instalación deportiva.
No solo el baloncesto se ha visto afectado por los efectos de la borrasca Emilia, que ha afectado también al voleibol, donde el Bus Leader San Roque no podrá jugar su partido de esta tarde ante el Cisneros (17.30 horas) en El Batán, al cerrarse el recinto deportivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- El gestor de la terraza El Atlante niega que haya bloqueado el paseo marítimo con su establecimiento
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca