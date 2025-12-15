CB Gran Canaria - SL Benfica (previa): partido de trámite para coger impulso

Con la resaca de la borrasca Emilia y del aplazamiento de su duelo con el Baskonia, el Dreamland Gran Canaria retoma la competición para finiquitar la fase de grupos de la Basketball Champions League (BCL). Los amarillos reciben mañana en el Arena (19.00 horas, Courtside 1891) al SL Benfica en un partido de mero trámite, con nada en juego en lo deportivo para los grancanarios, más allá de firmar un pleno de victorias, ya que los de Jaka Lakovic hicieron los deberes en las jornadas precedentes y pase lo que pase esta tarde, tienen asegurada la primera plaza. Algo más se juegan los lisboetas que en caso de dar la campanada y ganar el encuentro podrían terminar como terceros siempre que el Spartak se imponga en su visita al Le Mans.

El choque de mañana por la tarde debe de servir de trámite para coger impulso de cara a una recta final de la primera vuelta en la que los claretianos quieren demostrar que no van a entregar la cuchara sin luchar y que intentarán apurar sus opciones para clasificarse para la Copa del Rey más cara de la última década.

El Granca llega a la cita descansado tras no poder jugar el pasado sábado ante el Baskonia, aunque a efectos clasificatorios, aunque sea de forma virtual, los claretianos han cedido una plaza y caen a la decimocuarta posición de la tabla, con dos victorias de desventaja sobre el octavo, el Bilbao Basket, que les mete un plus de presión y de incertidumbre hasta que se pueda jugar el choque ante los vitorianos que puede ser clave en el devenir copero de ambos.

Por su parte, el Benfica aterriza en la Isla como líder indiscutible de su competición doméstica, con siete triunfos en sus siete encuentros disputados, la última de ellas en su visita al Ovarense (70-96) y con dos victorias de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sporting de Portugal. La necesidad de ganar sumado a su inercia positiva en liga, convierte a los portugueses en un rival incómodo para un Granca al que de poco le vale en lo deportivo ganar el encuentro, pero para el que la derrota puede afectarle negativamente a su confianza de cara a la Liga Endesa.

El precedente

El pasado 7 de octubre el Granca se estrenaba en la BCL y precisamente lo hacía ante el propio Benfica en tierras lisboetas, en un partido en el que los grancanarios borraron de la pista a su rival, endosándole un 61-98 que fue incluso benévolo con los lusos, ya que los amarillos se dejaron ir en la segunda mitad tras resolver el partido en la primera parte.

Los 12 jugadores convocados por Jaka Lakovic para disputar el partido lograron anotar, destacando Isaiah Wong, Braian Angola y Kur Kuath, con 16, 12 y 11 puntos respectivamente.

Do son los jugadores del Benfica que superan los dobles dígitos en valoración y que cargan sobre sus espaldas el peso ofensivo de los portugueses. Geno Crandall es el mejor valorado del equipo con 15,6 créditos (13,4 puntos, 6,8 rebotes y 3 asistencias); seguido de cerca por Aaron Brussard con 11 créditos (10 puntos, 2,6 rebotes y 3,6 asistencias). En el apartado anotador también destaca en la escuadra lisboeta Aleksander Dziewa con 11,4 puntos de promedio por partido. Además, Justice Sueing, con cinco capturas es el mejor reboteador del equipo.