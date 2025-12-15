CB GRAN CANARIA
Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Ante el Benfica queremos cambiar la inercia negativa de las tres últimas derrotas"
El esloveno afirma que quieren "respetar la competición" ya que aunque ellos están clasificados como primeros, el resto de equipos se juegan su clasificación y su posición en la tabla
El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, en la víspera de su partido de la Basketball Champions League de mañana ante el Benfica (19.00 horas, Courtside 1891), reconoce que "afrontamos los dos partidos de esta semana -Benfica y Granada- de la misma manera, sabemos que mirando al partido de mañana el resultado no es importante, porque ya nos clasificamos a la primera ronda como primeros, pero igualmente necesitamos hacer un buen partido para que el equipo vuelva a coger la dinámica de jugar dos partidos por semana y por cambiar el ritmo de las últimas tres semanas en las que solo hemos jugado un partido cada una de ellas y además, para cambiar la dinámica de las tres últimas derrotas consecutivas".
En cuanto a la necesidad de ganar del Benfica para poder clasificarse en la última jornada, el esloveno recuerda que "en nuestro grupo los otros tres equipos se juegan sus posiciones y la clasificación, por lo que queremos respetar la competición, aunque tengamos el primer puesto queremos seguir mejorando". Del juego de los lisboetas, destaca que "es un equipo que quiere correr mucho, jugar en transición y ser agresivos tanto en defensa como en el rebote ofensivo, son tres llaves a las que tenemos que estar atentos para controlar nuestro juego y poder ganar el partido".
Sentarse en la mesa del Besiktas y la Virtus
En cuanto a la posibilidad de igualar el récord de seis victorias en la fase de grupos de la BCL logrado por un equipo debutante en la competición de la Virtus de Bolonia y del Besiktas, el estratega balcánico reconoce que "hemos comenzado con buen pie en la nueva competición, muy serios, ganando todos los partidos que han sido difíciles, también los que hemos jugado a domicilio y poder acabar 6-0 sería un paso adelante, estadísticamente muy importante, incluso a nosotros como equipo, las estadísticas históricas no nos importan tanto, aunque está bien acompañar a estos dos equipos que lo han podido hacer hasta el momento.
