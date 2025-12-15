¡Entra en la Zona Basket! Participa y gana entradas para vivir la emoción de Dreamland Gran Canaria vs. Coviran Granada

Toda la emoción del baloncesto español premiará a los lectores de LA PROVINCIA. Si siempre has querido sentir el rugido de la afición, el crujido de las zapatillas sobre la madera y el suspense de cada posesión, esta es tu ocasión: participa en nuestro sorteo de entradas para el Dreamland Gran Canaria – Coviran Granada de la Liga Endesa, que se jugará el sábado 20 de diciembre a las 18:00 h en la Zona Basket del Gran Canaria Arena.

Imagina el estruendo de la grada amarilla, la música que eleva el espíritu antes del salto inicial y la posibilidad de vivir un duelo apasionante entre dos equipos con historia en la élite del baloncesto.

En total, se repartirán 20 entradas dobles entre los lectores.

¿Qué puedes ganar?

LA PROVINCIA sortea packs exclusivos de entradas para que tú y un acompañante podáis disfrutar de un asiento privilegiado en la Zona Basket, en frente a la cancha, donde cada canasta parece un suspiro y cada bloqueo se siente en la piel.

Será una experiencia deportiva, social y visual inolvidable: fotografías con los jugadores, ambiente eléctrico y la oportunidad de ver desde cerca los movimientos que marcan la diferencia en la Liga Endesa.

Vive el baloncesto en directo desde la Zona Basket

No es solo un sorteo: es una invitación a ser parte de la vibración del deporte canario. No te quedes fuera de esta cita y forma parte del gran público que una vez más, tendrá un papel protagonista, animando cada ataque y cada defensa como si fuera la última posesión del partido, desde el primer salto hasta la última canasta, aportando la energía necesaria para empujar al Granca hacia la victoria y avanzar en la clasificación.

Dos equipos que prometen intensidad, estrategia y espectáculo se enfrentarán en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en la temporada del campeonato. Quienes consigan una de las invitaciones podrán vivir una noche de emociones y disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para que lleves a un acompañante y vibren juntos por el Granca.

💛 Un ambiente cargado de pasión amarilla, de energía, espectáculo y emoción con la grada vibrando al ritmo del juego y por supuesto, el orgullo de apoyar al Granca en su camino hacia la gloria.

🔥 La oportunidad de presenciar dos duelos cruciales en la lucha por avanzar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

Claves del partido:

📍 Partido: Dreamland Gran Canaria vs. Covirán Granada

Dreamland Gran Canaria vs. Covirán Granada 🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena – Zona Basket

Gran Canaria Arena – Zona Basket 📅 Fecha: Sábado, 20 de diciembre de 2025

Sábado, ⏰ Hora: 18:00 (hora insular)

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena el formulario de participación y acepta las bases del sorteo. ¡Listo! Ya estarás en el bombo para el sorteo que puede regalarte una experiencia única en este electrizante duelo de baloncesto.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de las entradas se realizará al mediodía del viernes 19 de diciembre y los afortunados serán contactados directamente por La Provincia mediante los datos registrados en su cuenta de usuario. Por eso, recuerda revisar y actualizar tu información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) desde la sección 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

Prepárate para animar al Dreamland en el Gran Canaria Arena y sentir la fuerza de la afición amarilla como nunca antes.

¡Participa, gana y vive el Granca desde la grada! 💛🏀