El CB Gran Canaria supera sin chispa un aburrido trámite ante el Benfica (87-63)

Un día de trámite en la oficina. El Dreamland Gran Canaria dio por acabado su paso por el grupo H de la Basketball Champions League con un triunfo sobre el Benfica que no despeja dudas. Los insulares tuvieron que sufrir de más durante casi 35 minutos para poder dominar el encuentro con soltura ante un rival al que la falta de talento le fue mermando con el paso de los minutos, pese a su encomiable esfuerzo. De esa manera, la escuadra grancanaria sacó adelante una noche en la que no hubo rotaciones excesivas tras la suspensión del choque del pasado sábado ante Baskonia, pero en la que Lucas Maniema enseñó recursos, con Brussino (16) y Tobey (13) como máximos anotadores.

Frío. Así empezó el encuentro un Dreamland Gran Canaria incapaz de meterle una marcha más a su ritmo. De hecho, la primera canasta del duelo llegó tras casi dos minutos de juego, merced a un palmeo de Eric Vila. Los amarillos, con Labeyrie como descarte de Lakovic, se encontraron ante un Benfica con más ahínco y con un ambiente un tanto desolador en el Arena, ya que el escenario y el rival no invitaban a grandes alardes desde la grada. La pesadez de piernas y la falta de acierto de un equipo local que no había tenido que competir el fin de semana le impidieron elevar sus prestaciones, mientras su rival parecía encontrarse más cómodo (11-11).

Una antideportiva clara de Pelos sobre Francisco ahondó en el arranque dubitativo del conjunto claretiano, que vio cómo los cambios en el marcador se convirtieron en la tónica habitual de esos primeros compases. Es más, hasta que no faltaron 44 segundos para el final del primer periodo no llegó el bonus de faltas, un aspecto que reflejó la ausencia de intensidad y concentración del Granca. Tal fue así que una canasta con pérdida de paso de Gameiro cerró el cuarto con un empate que evidenció la notable falta de chispa isleña (18-18).

Maniema corrige un poco la apatía

Como ejemplo de esa apatía, una imagen a poco de arrancar los segundos diez minutos: Pierre Pelos entregó un balón directamente a un rival en un saque de fondo tras recibir una canasta, marchándose al banquillo enfadado por alguna decisión arbitral. Con todo, el Gran Canaria no terminó de entrar en calor, y mucho menos de carburar, lo que llevó al Benfica a ponerse por delante (20-22). La soltura con la que estaba actuando sobre la pista el cuadro portugués chocaba directamente con la imagen de los insulares, que, pese a todo, con muy poco eran capaces de no perder demasiado de vista a su oponente en el cierre de la fase de grupos de la Basketball Champions League.

Con Braian Angola como base y muchos minutos para Maniema, que ejerció de punta de lanza defensiva a buen nivel, el Granca dio un pequeño paso al frente. Eso le ayudó a despegarse de los lusos por primera vez en todo el encuentro. Un parcial de 7-0 supuso un soplo de aire fresco para la escuadra grancanaria, aunque sin llegar a ser demasiado excelso. Un mate de Francisco tras un mal balance defensivo de los insulares envió a ambos conjuntos al túnel de vestuarios con la igualdad como nota dominante, siendo los amarillos los que más necesitaban mejorar (38-35).

Acelerón claretiano

Después del receso, el Gran Canaria trató de imprimirle más intensidad al partido y lo consiguió de inicio, aunque con algunos problemas. La falta de continuidad en el juego se entremezcló con cierta mejoría en el ritmo y la circulación, una cuestión a través de la cual los amarillos lograron afianzar sus ventajas con mayor claridad. A ello se le sumó un trabajo defensivo más atento, obligando al Benfica a agotar varias posesiones. No obstante, todavía faltaba terminar de romper la contienda con el objetivo de ganar confianza. Un alley-oop de Kuath y una bandeja de Brussino pusieron entonces tierra de por medio, haciendo evidente la superioridad de talento local (51-43).

Lo intentaron los portugueses tras un tiempo muerto, tratando de no desengancharse del marcador como pudieron. Sin embargo, ya parecía que los claretianos se sostenían con firmeza. Kuath aprovechó la coyuntura para brillar en ambos lados de la pista, buscando el calor de los aficionados, que premiaron el esfuerzo del sursudanés con aplausos después de un intento de mate que no convirtió y que podía haber sido la jugada del año. El Benfica fue perdiendo fuelle con el paso de la segunda mitad y, de nuevo, Brussino se encargó de acabar con la resistencia desde la larga distancia, dando casi la estocada definitiva al equipo entrenado por Norberto Alves (60-48).

Cierre relajado

Con el trabajo ya hecho, comenzó a aparecer un poco más la confianza de algunas piezas claretianas, como Žiga Samar, que anotó ocho puntos de forma consecutiva. Lakovic agitó algo más la rotación y dio oportunidades tanto a Vila como a Maniema, quien compitió fantásticamente bien y supo hacer valer sus minutos hasta el punto de llevarse una pequeña ovación del Arena.

Así las cosas, la relajación dio paso a un pequeño bajón en forma de poco acierto insular a poco más de cuatro minutos para el final. Pero ni con esas se iba a despertar un Benfica al que se le hizo bola la segunda parte. También hubo tiempo en pista para Eetu Heinonen, quien tampoco desentonó. Con todo ello, otro acelerón local fue suficiente para materializar un triunfo que no ahuyenta fantasmas (87-63).

Con esta victoria, el Granca deja atrás su mala racha de tres derrotas consecutivas, cierra la primera fase de la BCL de forma inmaculada y ya piensa en el trascendental duelo ante el Granada en casa, en clave Copa del Rey, del sábado (18.00 horas). Todo ello con la sombra de La Laguna Tenerife ya acechando, tanto por el partido del próximo domingo 28 de diciembre en ACB como por el hecho de que será uno de los rivales amarillos en la próxima ronda de la competición europea.