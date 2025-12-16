Dreamland Gran Canaria - SL Benfica: horario y dónde ver gratis el último partido de la fase de grupos de la Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria disputa esta noche su último partido de la primera fase de la Basketball Champions League frente al SL Benfica. El conjunto dirigido por Jaka Lakovic recibe en el Gran Canaria Arena al colista del grupo H, un rival al que ya superó en el encuentro de ida. Los amarillos buscan cerrar la fase de grupos con pleno de victorias antes de afrontar la ronda decisiva, a la que ya están clasificados de forma directa, con el objetivo de llegar en el mejor momento posible a la fase clave de la competición europea después de no estar al 100% en la Liga Endesa.

Los aficionados del CB Gran Canaria afrontan esta noche un duelo intrascendente en lo referido a la clasificación de su equipo, en el que únicamente está en juego el prestigio del Dreamland Gran Canaria. Con cinco victorias en su casillero y ninguna derrota, los amarillos lideran su grupo, y certificando antes de hora el pase directo al Round of 16.

Con los deberes ya hechos, los claretianos buscarán repetir la gran actuación con la que iniciaron la competición, cuando se impusieron con claridad al conjunto lisboeta por 61-98 en su propia cancha. Por su parte, el SL Benfica tratará de evitar acabar como colista del grupo, ya que se encuentra igualado en victorias y derrotas con el Le Mans, que se enfrenta en esta jornada a un KK Spartak ya clasificado.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica comenzará a las 19:00 hora canaria (20:00 hora peninsular) de hoy martes 16 de diciembre. El duelo corresponde a sexta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League y se disputará en el Gran Canaria Arena, situado en Las Palmas de Gran Canaria.

Así puedes ver gratis el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el Benfica podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de la FIBA. Los aficionados claretianos tendrán disponible el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora del Dreamland Gran Canaria - SL Benfica, con el minuto a minuto, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.