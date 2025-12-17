Maniema levanta la mano y Lakovic le abre la puerta para tener un rol más importante en el CB Gran Canaria

La savia nueva levanta la mano. Pese a que al Dreamland Gran Canaria no le están saliendo del todo las cosas esta temporada, sigue habiendo otro tipo de alicientes. Uno de esos estímulos reside en la progresión de uno de sus jóvenes, que se está cociendo a fuego lento y, lo que es más importante, se va ganando la confianza de un Jaka Lakovic al que le ha costado dar oportunidades de peso al talento bisoño. De ese modo, parece que Lucas Maniema va camino de cambiar esa tendencia a base de trabajo y de una mentalidad que ha calado en el esloveno.

El base-escolta llegó a la entidad amarilla durante el verano de 2024 procedente del Canterbury School, el mismo club en el que creció Santi Aldama. Desde el momento en el que se enfundó la elástica amarilla, su evolución no se ha detenido y se ha sostenido en el objetivo de ir dando los pasos correctos, sin buscar atajos para ganarse un sitio; la idea era convertir el desempeño del día a día en la gasolina para alcanzar la meta.

Gracias a ese esfuerzo, con un paso previo clave por una primera toma de contacto con el primer equipo en la pretemporada de 2024, derribó hace unos meses la primera de las puertas que todo jugador en formación debe atravesar: llegar a la plantilla profesional.

Sin duda alguna, su condición de cupo le ayudó en ese aterrizaje. Aun así, en estos primeros compases con los mayores ha dado muestras de su capacidad, sobre todo en la Basketball Champions League. La competición europea le ha servido para ganar bagaje y equivocarse. También le ha venido genial su paso por el filial en la Liga U, donde debutó con una actuación fantástica frente a Girona y fue clave en la remontada vital ante Burgos, para encontrar ritmo y confianza. Sus 18,3 puntos y 3,7 asistencias para 20 de valoración así lo corroboran.

Lakovic avala al suizo

Sin embargo, ha sido su papel ante el Benfica el que ha refrendado su evolución. Ante los lusos, Maniema batió su tope de anotación con el Granca, con 7 puntos, e hizo alarde de un arsenal defensivo más que interesante. De hecho, es precisamente su perfil de stopper el que le ha ayudado a encandilar a un Jaka Lakovic, al que empezó a ganarse durante la pretemporada de 2024. El preparador balcánico vio en el helvético una figura moldeable y, sin contar a Balcerowski ni a Khalifa Diop, es el jugador joven que más encaja con su idiosincrasia.

Por ello, tras el triunfo frente a los portugueses, el entrenador insular aseguró que el 1 isleño puede ir asumiendo un rol más importante. «Está trabajando bien; debe ir cogiendo más confianza y experiencia en ataque para poder jugar incluso mejor. Lo que necesitamos de él es exactamente lo que hace: ser intenso en cada momento, sumar siempre desde la defensa y construir poco a poco en ataque. Así es como los jóvenes deben ganarse minutos en equipos importantes», relató Lakovic.

Esas palabras, poco habituales en boca del esloveno cuando se refiere a jugadores no veteranos, ponen de manifiesto que quizá el internacional absoluto por Suiza pueda romper la dinámica en lo que respecta a las oportunidades para los jóvenes.

A pesar de todo, sigue siendo pronto para hablar de una realidad consolidada. Lucas Maniema tiene que seguir trabajando y progresando. Dentro de ese camino deberá ir elevando el nivel de sus pruebas para testar su valor real actual con más precisión, tanto en la propia Liga U, donde en la siguiente fase los claretianos pueden encontrarse con rivales bastante más exigentes, como en el resto de duelos de nivel profesional si Lakovic abre la mano con el suizo. Sea como sea, necesita tiempo, aunque parece que el técnico quiere y el joven cachorro tiene las herramientas necesarias para afianzarse.