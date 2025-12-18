El Baskonia intenta hacerle la envolvente al CB Gran Canaria con la fecha del partido aplazado por la borrasca Emilia

Los efectos colaterales del aplazamiento del encuentro de la décima jornada de la ACB entre el Dreamland Gran Canaria y el Baskonia siguen creciendo gracias a los intentos de la entidad vitoriana por imponer sus necesidades, por encima de una situación de fuerza mayor. Por mucho que se empeñen desde las tierras del norte peninsular, la decisión de no jugar el partido por parte del Cabildo de Gran Canaria no se debió a un capricho de las autoridades grancanarias, como bien pudieron comprobar todas las personas que acudieron el pasado martes al Arena para seguir in situ el encuentro entre los claretianos y el Benfica, donde todavía se podían ver los efectos de la borrasca Emilia en la instalación.

A pesar de que la fecha del 13 de enero es la única que encaja como un guante en los calendarios de ambos equipos, saltaba Félix Fernández, director deportivo de la entidad baskonista, con unas declaraciones desafortunadas durante la presentación del nuevo interior de los azulgrana, Eugene Omoruyi, apelando según el directivo al "sentido común", entendiendo que la fecha propuesta por el Granca de jugar el 13 de noviembre, no les convence, porque en su opinión "no podemos poner a los jugadores partidos cada día". Sus declaraciones llaman la atención porque el calendario leonino de los vitorianos entre diciembre y enero no se deben al aplazamiento de un partido que no se pudo jugar por una causa de fuerza mayor, la misma por otra parte que obligó a aplazar también el encuentro entre el valencia Basket y el Casademont Zaragoza. Tanto el Baskonia como los valencianos juegan una Euroliga que con el aumento desmesurado de los equipos que participan en dicha competición se han complicado la vida a ellos mismos, al tener que jugar muchos más partidos esta temporada.

El nuevo despropósito baskonista

Sin embargo, lo que en Valencia parece que es un obstáculo que sencillamente hay que afrontarlo, en el caso de los vitorianos han dado un paso más. La directiva del Baskonia sin tener en cuenta en ningún momento la opinión del Granca, decidió acudir a la ACB para buscar su intermediación para que el partido se jugase el 27 de enero, con la primera vuelta ya terminada el día 25, pidiendo para ello a la Basketball Champions League que comiese el derbi canario de la siguente ronda continental al 29 de enero, para que el calendario les fuese a ellos más propicio, que el que impone la lógica, el 13 de enero, tras jugar el 11 en Girona y el 15 en Estambul con el Anadolu Efes.

La negativa a jugar del Baskonia se debe a que en esa semana el Granca no tendría compromisos entre semana, una situación que no es culpa de los isleños y sí de su condición de equipo de la Euroliga.

El propio Félix Fernández intentaba avivar el fuego de la discordia con gasolina, por un lado haciéndose la víctima al señalar que "intentaremos llegar a algún tipo de consenso", dejando caer que tal posibilidad es complicada y por otra parte incidiendo en que ellos hicieron "todo lo posible por jugar el partido" y que pusieron "encima de la mesa jugar el domingo y volar de vuelta el lunes pero fue imposible, porque la decisión la tenía tomada el Cabildo", aún a sabiendas de que la decisión del ente cabildicio se basó en una situación de alerta por lluvias y viento decretadas por el Gobierno de Canarias y de que el interior del pabellón no garantizaba la seguridad de las cerca de cien personas que tenían que acudir ese sábado al recinto para jugar a puerta cerrada.

El no de la BCL

La envolvente que ha intentado hacer el Baskonia para hacer valer sus derechos por encima de toda lógica, dejando a un lado al Granca, obligando a la intervención de la ACB y lo que es peor, a la BCL, rival de la propia Euroliga, intentando alterar el calendario de dicha competición, lógicamente se ha llevado una respuesta negativa por parte de la FIBA, órgano rector de la BCL y el considerable enfado de la entidad claretiana, que espera que se imponga el sentido común y no la pataleta de un club, desprovisto de todo tipo de empatía con una situación no querida por ninguna de las partes y que todavía está a la espera de cerrarse una fecha que permita a ambos clubes organizar sus respectivos calendarios.

La ausencia del Baskonia de cinco de las 10 últimas ediciones del torneo del KO también pesan en una entidad que cuenta con un presupuesto de Euroliga y una de las mejores aficiones de la ACB, que no les perdonarían volver a quedarse fuera del torneo más bonito del baloncesto europeo. Echar en esta ocasión las culpas al Granca o al Cabildo, poniendo la tirita antes que la herida por una posible derrota en su retrasada visita a la Isla, puede desviar críticas de su propia hinchada.

Con todo, el 13 de enero sigue siendo la fecha más lógica y coherente con la situación de ambos y la necesidad de terminar la primera vuelta en su tiempo y forma, el 25 de enero.