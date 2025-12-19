CB Gran Canaria - Covirán Granada (previa): partido trampa y sin red

El Dreamland Gran Canaria retoma mañana en casa (18.00 horas, Dazn) el pulso liguero tras el aplazamiento de su duelo ante el Baskonia y lo hace con uno de esos partidos trampa en el que ganar se da por supuesto y en el que los claretianos no tienen ninguna red de protección ante una derrota inesperada que aseguraría casi matemáticamente su no clasificación para la Copa del Rey. Los nazarís, tras salvar la categoría en los despachos, por el incumplimiento por parte del Betis de los requerimientos de la ACB para aceptar su ascenso de categoría, están sufriendo en estas primeras 10 jornadas disputadas, en las que solo han logrado ganar un partido, aunque lo hicieron dando la campanada en la jornada 6, al tumbar en casa al Valencia Basket de Pedro Martínez.

Si la derrota de los taronjas no basta como aviso para los soldados de Jaka Lakovic, estos ya vivieron en verano un episodio parecido en su último bolo antes del debut liguero, en un partido jugado a puerta cerrada y sin ninguna cámara de televisión como testigo, en el que el cuadro nazarí se impuso por 97-89, con el canterano de los claretianos, Jovan Kljajic, liderando el ataque de los andaluces con 29 puntos.

Altas y bajas: el caso Jassel Pérez

El Granada, además de las bajas por lesión del propio Kljajic y de Elias Valtonen, cortaba de mútuo acuerdo a Iván Aurrecoechea y perdía a Zach Hankins, al ejecutar este su cláusula de salida para firmar por un equipo de Euroliga, el Maccabi Tel Aviv y se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La dirección deportiva incorporaba con la temporada empezada a Lluís Costa, William Howard, Amida Brimah y recuperaba de su cesión en el Grupo Alega Cantabria, de la Primera FEB, a Jassel Pérez, jugador cuyo carácter díscolo le llevaba recientemente a ser apartado de la selección dominicana, pero que cuenta con el beneplácito de su entrenador, Ramón Díaz, quien le conoce de su paso por la Liga de México y que espera que «aproveche su oportunidad».

La estadística favorece claramente al Granca en sus duelos directos con el Granada, al imponerse en cuatro de sus seis enfrentamientos hasta el momento, contando los grancanarios con un pleno de victorias hasta el momento en sus cruces en territorio isleño, el último de ellos la temporada pasada, en la jornada 30, en el que Nico Brussino lideró con 15 puntos la remontada de los amarillos que se impusieron por 98-83.

Duelo de rachas negativas

Los andaluces aterrizan en la Isla con el mismo balance de 1-9 que el último clasificado, el San Pablo Burgos, tras encadenar una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque el equipo nunca dejó de competir hasta el final en cada una de ellas. Por su parte, el Granca acumula también una inercia negativa de tres derrotas consecutivas en la ACB y ha perdido ritmo competitivo al no poder jugar ni entrenar en su última jornada por el conocido aplazamiento de su duelo ante el Baskonia por el efecto de la borrasca Emilia. Habrá que ver si el partido del pasado martes ante el Benfica en la Basketball Champions League le basta para llegar esta tarde con el ritmo necesario para no dejarse sorprender por un necesitado Granada.