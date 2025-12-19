Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, valora el aplazamiento ante el Baskonia: "Ante una alerta roja el baloncesto queda en un segundo lugar y por encima está la seguridad de todos"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, comenzaba su alocución ante los medios en la previa del duelo de mañana ante el Covirán Granada (18.00 horas, Dazn), declaró que "los jugadores son conscientes de la importancia del partido, de la situación clasificatoria en la que nos encontramos y por eso, la motivación y el sentido de urgencia no deberían de faltar".

De su rival reconoció que "no deberíamos pensar en la clasificación, sino en el juego del Granada y en lo que tenemos que hacer para ganar este partido, porque es un equipo que en sus últimos encuentros han perdido, pero siempre han competido bien, han estado ahí y en su casa fueron capaces de ganar al Valencia, que puede ser el equipo más en forma de Europa". "Tenemos que afrontar este partido siendo muy serios y no jugar contra la clasificación sino contra un Granada que compite muy bien en cada partido", incidió.

Los nombres propios nazarís

En cuanto a las virtudes de la escuadra nazarí y a las claves para minimizar sus fortalezas, destacó que "es un equipo que quiere jugar en un ritmo alto, por lo que nuestro balance defensivo será importantísimo, además, quieren cargar el rebote ofensivo, por lo que debemos de proteger nuestro aro, nuestro rebote y así tener nuestras propias oportunidades para correr". "Utilizan mucho los bloqueos indirectos para Matt Thomas, que es el segundo triplista de la liga y en el poste bajo, Luka Bozic, es el tercero en valoración de la liga, por lo que utilizan mucho ese concepto de poste bajo y desde la llegada de Lluís Costa tiene mucha importancia en la creación de juego, en los bloqueos directos, por lo que estos conceptos serán claves para el partido de mañana si queremos ganar", alertó.

El estratega balcánico aprovechó para hacer un llamamiento a la afición para que acuda mañana al Arena, resaltando que "siempre nos dan ese plus de energía e intensidad, y en estas citas tan importantes nos gustaría invitarles a que nos echen una mano como si fueran el sexto jugador".

La actitud del Baskonia

Lakovic ofreció su valoración sobre la suspensión del partido ante el Baskonia por la borrasca Emilia: "Nos han movido nuestro calendario, no hemos podido jugar por la alerta roja que teníamos en Gran Canaria y poco más podemos decir. Nos han sacado un poco de nuestro ritmo, porque no sólo no podíamos jugar, sino que tampoco podíamos entrenar porque las instalaciones estaban cerradas. Hemos aprovechado el partido contra el Benfica para recuperar nuestro ritmo competitivo y espero que mañana ya estemos otra vez con el ritmo de partidos que es necesario para jugar tantos encuentros seguidos durante la temporada. Para mí la situación era muy simple, cuando las autoridades anuncian una alerta roja para la seguridad de todos los ciudadanos, todos tenemos que respetarla. El baloncesto se queda en un segundo lugar y en primer lugar se coloca la seguridad de todos, de los aficionados, de la gente, de los jugadores y de los familiares que todos tenemos, por lo tanto hay que respetarlo y punto".

Respecto a las pegas de los vitorianos para jugar la fecha del 13 de enero y su intento frustrado por mover el partido de la BCL de los amarillos ante La Laguna Tenerife, para intentar jugar el 27 de enero, después de terminar la primera vuelta, declaró que "la fecha del 13 de enero está disponible, más o menos nos viene bien a todos, porque no hay que mover ni involucrar a otros equipos, por eso espero que sea la fecha que respete la competición". "Las cosas que pueden suceder están fuera de mi control y espero que todas las personas involucradas tengan el mismo respeto a la hora de decidir el calendario", añadió.

Tres nombres propios

El entrenador claretiano ofreció su impresión en primer término sobre Braian Angola y Kur Kuath, tras su buena actuación el pasado martes ante el Benfica en la BCL: "Son dos jugadores muy importantes. Braian es importante a la hora de crear el juego, tanto a la hora de la anotación, como en la creación desde el bloqueo directo y ante el Benfica mostró que es un buen pasador y creador, y necesitamos que coja su responsabilidad en la anotación, que es algo que no es fácil, porque los contrarios lo saben y están muy agresivos con él, por lo que tiene que aprovechar su calidad para crear juego. Por otro lado, Kur Kuath, está jugando algo más suelto y cuando el equipo subió su agresividad y tuvimos opciones para correr, cuando el juego era más rápido, él resaltó más en estas situaciones e hizo un buen partido. Creemos que puede seguir así".

Del tercer nombre, el del canterano Lucas Maniema, Lakovic señaló que "está haciendo un trabajo extraordinario, tanto en los entrenamientos durante la semana, como en los partidos cuando tiene esta oportunidad". "A mí particularmente me gusta que los jóvenes que suben como es el caso de Lucas, que empiecen a ganarse su puesto desde la defensa y luego en ataque, cumplir, porque todo lo que les viene en ataque es como un bonus, porque siempre deben de ser atrevido en ataque, porque tiene calidad y debe de seguir así, porque está en una buena línea para tener un rol más grande en las dos competiciones", concluyó.