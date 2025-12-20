El CB Gran Canaria coquetea con el desastre pero reacciona a tiempo para vencer al Granada

De auténtico thriller podía calificarse el partido del Dreamland Gran Canariaante un Covirán Granada que a pesar de ser el penúltimo equipo de la tabla clasificatoria, tuteó en todo momento a los grancanarios que no fueron capaces de decidir el partido en su favor hasta la mitad del último cuarto, en el que el acierto en los tiros libres marcó las diferencias para sumar el séptimo triunfo del curso para los soldados de Jaka Lakovic (90-85).

Los grancanaios volvieron una vez más a pagar cara su falta de intensidad y de acierto en la puesta de escena ante un rival hambriento que por momentos enseñó las costuras de los claretianos, en especial de Louis Labeyrie y Braian Angola que estuvieron a años luz de lo que se espera de ellos. Como toque de atención Jaka Lakovic dio minutos a Lucas Maniema y Eric Vila, cuya salida al final del segundo cuarto coincidió con la mejoría que les llevó a la victoria final.

En el lado positivo destacar la actuación de Mike Tobey (23 de valoración, 12 puntos, 12 rebotes y dos asistencias) y de Isaiah Wong (15 de valoraciçon, 17 puntos, un rebote y una asistencia), los mejores de los claretianos, junto a Nico Brussino y un voluntarioso Kur Kuath.

Otro inicio para olvidar

El Granca comenzaba con el pie izquierdo su duelo con el Covirán Granada que aprovechaba el desacierto y la falta de concentración de los amarillos para endosarles un parcial de salida de 0-7, con triple de Lluís Costa incluido.

Cuatro minutos tardaban los claretianos en inaugurar su marcador con un lanzamiento de Brussino que entraba llorando tras amenazar con hacer la corbata.

La falta de lucidez en el ataque de su quinteto titular llevaba a Jaka Lakovic, técnico claretiano, a mover sus piezas en el tablero para contrarrestar el efecto de la dupla Bozic-Olumuyiwa que mantenían el colchón de los nazarís en un nuevo mal inicio de los isleños (4-11).

Un triple patentado desde la esquina de Pierre Pelos y dos tiros libres convertidos por Kur Kuath metían de lleno en la batalla por el primer asalto a los grancanarios (9-11).

Un nuevo arreón de los granadinos con un triple de Jassel Pérez y un mate tras culminar una contra de Brimah obligaba a Lakovic a estrenar su casillero de tiempos muertos a 1:57 del final del primer acto con un 11-18 campeando en el marcador.

El Granca seguía sin sacar el espíritu combativo que pedía en la previa Jaka Lakovic, aprovechando el Granada para doblar a los amarillos al término de la primera batalla tras enlazar dos triples de Rousselle y de Beqa Burjanadze, el del georgiano sobre la bocina para colocar un humillante 13-26 en el marcador ante el penúltimo equipo de la tabla.

El Granada hurgaba en la herida con una nueva canasta de Burjanadze que inauguraba el segundo acto. El intercambio de golpes no le bastaba a los amarillos para recortar distancias, hasta que un parcial de 5-0 de los amarillos merced a un triple de Wong y un mate a la contra de Brussino obligaba al banquillo nazarí a parar el reloj a 7:04 para el descanso (22-32).

Toque de atención de Lakovic

Lakovic le daba un toque de atención a los primeros espadas con la entrada de Lucas Maniema en pista buscando tener algo más de intensidad en defensa, mientras Brussino y Tobey recortaban la diferencia ante un Granada que sufría algo más en ataque (27-34).

Tobey minimizaba el efecto Munnings en la recta final de la primera parte y Eric Vila con un triple llevaba al Granada a tener que parar el partido a 1:32 para el descanso tras ver reducida su renta hasta los dos puntos (37-39).

La mejoría en defensa de los claretianos se hacía notar y Samar aprovechaba para colocar una bomba inteligente para resetear el partido colocando el 39 iguales con el que se llegaba al ecuador del duelo.

El partido se reiniciaba con la falta de puntería a ambos lados de la cancha como protagonista, más allá de un triple liberado de Albicy que permitía a los amarillos comandar el marcador en el inicio de la segunda parte (44-43).

Ni grancanarios ni nazarís terminaban de dominar el ritmo y el electrónico. Vila enchufaba un triple lejano y Kuath imponía su ley bajo el aro granadino para darle un pequeño respiro a un Granca que no terminaba de encontrar un ritmo para romper el partido.

Los intercambios de tiros libres beneficiaban de momento a los amarillos, pero el Granada recuperaba provisionalmente la ventaja gracias a un 2+1 de Beqa Burjanadze, pero un triple esquinado de Salvó volvía a colocar las tablas (57-57).

El Covirán pagaba a los grancanarios con su misma medicina con un triple de Howard, pero Kuath, Pelos y Samar llegaban al rescate para llegar al último acto con ventaja en el marcador (65-61).

La séptima victoria llega con sufrimiento

Los andaluces se negaban a entregar la cuchara antes de tiempo y Howard volvía a apretar el luminoso con un triple que inauguraba el último asalto.

Kuath colocaba un gorro memorable sobre Howard, que lograba sacarle al sursudanés la falta personal en su segundo intento. El Granca no terminaba de convencer con su juego ante un Granada que alternaba con él el mando en el marcador, mientras los minutos corrían y los nervios se dejaban ver a ambos lados de la cancha.

Salvó y Thomas intercambiaban canastas, mientras Kur Kuath volvía a imponer su presencia en el aro para mantener a los amarillos con una tímida ventaja en el marcador que estiraba Wong con otro canastón, obligando a su rival a congelar el partido a 5:44 para el final (73-70).

Un fallo infaltil de Labeyrie permitía a Rousselle ir a la línea de castigo para lanzar tres tiros libres, perdonando uno de ellos, compensando el error Wong con una canasta de dibujos animados antes de que Bozic devolviese las tablas al luminoso (75-75).

El Granca tiraba del carácter que le faltó en el arranque del duelo, con Wong siendo letal desde la línea de castigo y con Brussino clavando un triple desde la Pampa y un tiro libre por una técnica mostrada al banquillo nazarí que colocaba el 81-75 a falta de poco más de tres minutos para el final.

Thomas recortaba diferencias con un tiro pisando la línea del perímetro, pero Brussino y Albicy sacaban petróleo de su visita a la línea de tiros libres para mantenerse por delante (86-77).

De nuevo Thomas se resistía a caer y volvía a ser letal desde fuera del arco, aunque el Granca seguía respirando gracias al acierto desde la línea de castigo, con Tobey estirando la renta hasta los ocho puntos (88-80).

El intercambio final de tiros libres entre Lluís Costa e Isaiah Wong daba paso a un tiempo muerto a la desesperada del Granada a falta de 38.9 segundos para el final del partido, que por fin pintaba de color amarillo tras tres cuartos y medio de suspense.

La pizarra nazarí no cambiaba demasiado las cosas, cerrando el marcador final Travis Munnings con dos nuevos tiros libres que no bastaban para evitar la séptima victoria claretiana de la temporada (90-85).