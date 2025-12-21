Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los derbis canarios entre el CB Gran Canaria y el CB Canarias en la Basketball Champions League ya tienen fecha

El 4 de febrero, en el Arena (20.00 horas), el de la primera vuelta, y el 11 de marzo, en el Santiago Martín, el de la segunda vuelta

Los jugadores del Granca conversan al término de su encuentro ante el Granada de ayer.

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ya conoce cuál será su calendario durante la fase de octavos de la Basketball Champions League (BCL) –Round of 16– que se disputará bajo el formato de liguilla, en el Grupo L.

Los grancanarios no conocen todavía la identidad de su primer rival, al que se enfrentarán el 20 de enero a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena, ya que será el vencedor de la eliminatoria previa de play-in que disputarán al mejor de tres partidos, el campeón húngaro, el NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, con el Pallacanestro Trieste italiano, que entrena el exclaretiano Israel González. El choque de la segunda vuelta será el 11 de febrero a domicilio.

En la segunda jornada, los grancanarios viajarán para jugar el 28 de enero, en la pista del ganador de la eliminatoria previa que enfrentará al ERA Nymburk checo y al MLP Academics Heidelberg alemán, siendo el duelo ante dicho rival en la segunda vuelta, el que ponga el punto y final a la liguilla, el 17 de marzo.

Por último, el único rival confirmado en esta fase, La Laguna Tenerife, protagonizará dos apasionantes derbis canarios. El primero de ellos, el 4 de febrero a las 20.00 horas en el recinto de Siete Palmas y el segundo, a la misma hora, en el Pabellón Santiago Martín, el 11 de marzo.

Dos plazas para cuartos

Los dos primeros clasificados de este grupo accederán a los cuartos de final, que se disputarán en un formato de eliminatoria al mejor de tres partidos, teniendo el primer clasificado el factor cancha a favor.

