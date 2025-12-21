El ‘Grinch’ de La Laguna espera al CB Gran Canaria de Lakovic

La pesadilla navideña de Jaka Lakovic acecha en el horizonte más inmediato del Dreamland Gran Canaria. Txus Vidorreta, el Grinch particular del esloveno, pretende prolongar su racha de 7-0 en sus enfrentamientos oficiales directos al frente del Canarias desde que el esloveno aterrizara en el banquillo claretiano. Seis derrotas en la Liga Endesa, y otra adicional en los cuartos de final de la Copa del Rey de Badalona de 2023, testifican el historial aterrador del conjunto grancanario, que solo ha ganado a su eterno rival en dos de las últimas 14 ocasiones en las que se han visto las caras. El domingo, en el pabellón Santiago Martín (12.00 horas) una nueva ocasión para terminar con el maleficio.

La cruda realidad es que, independientemente del estado de forma y de los cambios en las plantillas, el resultado final del derbi canario no se altera, tanto en el Arena como en el feudo aurinegro. El técnico bilbaíno le tiene tomada la medida al balcánico.

El inicio de la pesadilla

La pesadilla arrancaba en la sexta jornada del curso 2022-23, en la que una asfixiante defensa de los laguneros en la segunda parte, sumado a la actuación de la dupla Huertas-Shermadini, le daba la victoria al Canarias en Siete Palmas (70-86). La cosa no mejoró para el Granca en el encuentro de vuelta, en un duelo en el que Huertas, con 22 puntos, resultó clave para decantar el choque en favor de los aurinegros por un ajustado 81-77 ante su público.

En la siguiente temporada crecía la leyenda negra del Grinch canarista, que asaltaba el Arena en la jornada 11, en un partido que necesitó de una prórroga y en el que Shermadini consiguió 33 créditos de valoración y 24 puntos claves (82-94).

Antes del segundo choque liguero, ambos equipos se veían las caras en la Copa del Rey de Badalona, en los cuartos de final. Tampoco el nuevo escenario sirvió para cambiar el destino del técnico esloveno, que volvía a hincar la rodilla ante Vidorreta (89-73). Los tinerfeños dejaron encarrilado el partido en la primera parte con Jaime Fernández como killer en los canaristas (26 puntos).

En el duelo de la segunda vuelta de ese curso 2023-24, en la jornada 26, los amarillos rozaron la victoria en Tenerife, pero un canastón sobre la bocina de Abromaitis terminaba por decantar el choque a de los laguneros (93-92).

En la visita de la pasada campaña se mantuvo la inercia negativa del Granca. En encuentro de la quinta jornada, el control del juego por parte de La Laguna Tenerife fue total desde el principio hasta el fin; Marcelinho Huertas ejerciendo de guía espiritual para llevar a los suyos, una vez más, a una clara victoria (84-74).

La puntilla de un grancanario

El Arena acogía en la jornada 18 el último derbi oficial entre los dos representativos isleños de la ACB. En un choque ajustado, un grancanario, Fran Guerra, se vistió de Gio Shermadini para marcar las diferencias en la pista y decantar por séptima vez consecutiva la victoria para los aurinegros (67-70).

El 0-7 con el que comparece Jaka Lakovic en sus duelos directos con Txus Vidorreta podrían dispararse esta temporada hasta el 0-11, en caso de que el entrenador vasco se adjudique los dos partidos de la ACB -el primero el domingo en La Laguna- y los dos confirmados en la Basketball Champions League.