Fran Guerra, el único grancanario del derbi entre el CB Gran Canaria y Tenerife, viste de aurinegro

Fran Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre de 1992), es una rara avis en el baloncesto nacional, uno de los tres jugadores grancanarios que juegan en la élite.

Miguel Allen es grancanario de nacimiento (La Aldea de San Nicolás, 10 de mayo de 2003), pero en el caso del alero del Joventut, a pesar de tener ascendencia canaria por parte de madre, además de su nacimiento, se ha criado baloncestísticamente en Badalona, en las filas de la Penya.

Rizando el rizo, se podría adoptar a un tercer jugador como grancanario en la ACB. Lucas Langarita, nacido en Zaragoza (4 de enero de 2005), cuenta con sangre isleña en sus venas por parte de su madre, Patricia Hernández y de su tío Berni Hernández, una de las leyendas del Granca, aunque él nunca ha llegado a jugar en la entidad claretiana. El jugador del Casademont Zaragoza era cedido el pasado 2 de diciembre al Oviedo para no estancar su progresión.

Del Estu, al Canarias

En el caso de Guerra, la falta de oportunidades en el CB Gran Canaria le llevó a tener que buscarse las habichuelas lejos de su Isla, en el Movistar Estudiantes, donde coincidió con Txus Vidorreta, Lleida, Ourense, Melilla y Palma, antes de desembarcar en el Canarias en el curso 2019-20, donde se ha convertido en uno de los mejores interiores nacionales e internacional absoluto con España.

No debe de extrañar por lo tanto que Fran Guerra vaya a ser una vez más el único canario presente en el derbi canario entre claretianos y laguneros que se disputará este domingo en La Laguna (12.00 horas), si bien, en su caso lucirá la elástica aurinegra, a las órdenes de su padre deportivo, un Txus Vidorreta que le ha convertido en un jugador diferencial.

En su séptima temporada en la isla vecina, su evolución le ha llevado a ser una pieza clave en el plantel canarista, con cerca de 16 minutos de promedio en pista, que le han servido para ser el quinto jugador más valorado de la plantilla, con 9,5 créditos, aportando 7,4 puntos, 3,2 rebotes y 1,2 asistencias.

El curso pasado, ante los problemas físicos que arrastró una de las principales estrellas del equipo, Gio Shermadini, Guerra dio un paso al frente y consiguió hacer olvidar la ausencia del georgiano, cerrando el curso como el tercer jugador más valorado de La Laguna Tenerife (13), aportando unos guarismos medios de 10,2 puntos, 4,3 rebotes y 1,7 asistencias.

Dos actuaciones memorables

En las siete últimas derrotas de los claretianos en los derbis canarios con el Canarias, el interior aurinegro, sólo se perdió por lesión uno de los duelos, en la 11ª jornada de la temporada 2023-24 (93-92).

Dos de sus actuaciones individuales resultaron claves para su equipo ante el equipo de su Isla. En el triunfo canarista por 84-74, de la quinta jornada del curso 2024-25, exprimió al máximo los poco más de 16 minutos que permaneció en pista para sumar 19 créditos de valoración, 13 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, siendo el segundo mejor jugador del equipo, solo superado por los 22 créditos de valoración de Marcelinho Huertas.

Su segunda mejor actuación individual en un derbi se producía en el último choque oficial entre isleños, en la 18ª jornada del curso pasado, en la que jugó algo menos de 19 minutos en los que sumó 16 créditos de valoración, 11 puntos y tres rebotes.

El domingo volverá a tener otra oportunidad para reivindicarse ante los amarillos en un Santiago Martín que empujará como siempre para intentar mantener su racha victoriosa en los derbis canarios. Sin duda alguna, pararle en la pintura será un desafío para la pareja de interiores claretianos, formada por Mike Tobey y Kur Kuath.