El derbi canario, la última frontera de Jaka Lakovic en el CB Gran Canaria

Una cuenta pendiente. Desde su llegada al banquillo del Dreamland Gran Canaria en el verano de 2022, Jaka Lakovic ha ido derribando barreras personales casi temporada a temporada como entrenador claretiano. El técnico esloveno logró conquistar el primer título europeo de la historia de la entidad en 2023 al ganar la Eurocup, consiguió ser cabeza de serie para la Copa del Rey de 2024 en Málaga y superó una ronda copera en el Torneo del KO hace apenas unos meses en la cita celebrada en el Arena, tras derrotar al Valencia Basket.

Aun así, todavía le quedan varios objetivos por alcanzar para seguir construyendo su legado en la Isla, y hay uno que resulta especialmente recurrente: ganar un derbi. Y es que en sus siete enfrentamientos oficiales ante La Laguna Tenerife y Txus Vidorreta, el preparador de Liubliana no ha sido capaz de imponerse al eterno rival, lo que convierte su racha personal en una auténtica maldición.

Durante este periodo, ha caído en partidos de todo tipo: desde choques que se escaparon por detalles, pasando por encuentros marcados por la actuación arbitral, hasta duelos de claro dominio lagunero. No obstante, el registro de 14-2 en los últimos derbis pone de manifiesto que esta tendencia se prolonga en el tiempo, más allá de la etapa del balcánico como máximo responsable técnico, y evidencia que existe cierta psicosis aurinegra en cada careo de los amarillos frente al club tinerfeño desde el curso 2017-2018.

A pesar de ello, hay un dato que expone aún más ese, por ahora, muro insuperable para el coach grancanario: el conjunto de la isla vecina es el único al que no ha podido derrotar de todos los rivales a los que se ha enfrentado en la Liga Endesa.

Victorias ante 20 de 21 rivales posibles en la ACB

Sin contar al San Pablo Burgos, adversario frente al que se estrenará el martes 30 de diciembre (17.00 horas) para cerrar el año, el esloveno ha logrado vencer a 20 de los 21 clubes con los que se ha medido: desde los grandes, el Real Madrid y el FC Barcelona, hasta equipos de la zona alta de la ACB como el Unicaja, el Baskonia, el Joventut o el Valencia. Sin embargo, cada envite frente al Tenerife ha terminado cayendo del lado contrario, hasta convertirse en uno de los principales lunares en el currículum de Lakovic al frente del Granca.

Extrapolado al panorama europeo, el ex del Ratiopharm Ulm ha superado a 23 de los 24 adversarios posibles. Solo el Wolves Vilnius lituano se le ha resistido, aunque no con la misma insistencia que el conjunto lagunero, ya que ante los bálticos solo se ha enfrentado en dos ocasiones. En total, el esloveno ha derrotado a 43 de los 45 rivales a los que se ha medido desde su llegada a Gran Canaria.

Una reválida para un competidor nato

Sin duda, el derbi de este domingo en el Santiago Martín (12.00 horas, DAZN) supone una reválida personal perfecta para un competidor nato como Jaka Lakovic. Un triunfo ante la escuadra lagunera permitiría dejar atrás, de una vez por todas, el mal fario tinerfeño y quitarse una espinita que arrastra desde hace demasiadas temporadas.

Todo ello, además, con el Granca jugándose el billete para estar en la Copa del Rey de Valencia y en el momento de mayores dudas sobre el proyecto claretiano desde su aterrizaje en territorio isleño. Por tanto, esta oportunidad de dar un golpe sobre la mesa puede llegar en el instante idóneo para un equipo que necesita, más allá de otras carencias, un fuerte estímulo positivo en forma de gran victoria.

Aunque, eso sí, las intenciones nunca son suficientes, y menos aún si se echa la vista atrás y se revisan los últimos derbis ante un Tenerife que parece tenerle tomada la medida a los grancanarios.