Nico Brussino, alero del CB Gran Canaria, zanja el debate: «No creo que el Tenerife le dé más importancia al derbi canario que nosotros»

Máxima importancia ante el choque más especial del año. Nico Brussino, alero del CB Gran Canaria, ha dejado claro en su comparecencia de prensa previa al enfrentamiento ante La Laguna Tenerife, que se disputará este domingo (12.00 horas, DAZN) en el Santiago Martín, que no existe debate sobre la manera en la que se afrontan los derbis canarios en el bando claretiano, pese a haber caído en los últimos siete duelos.

Para el alero argentino, al conjunto amarillo muchas veces no le han «salido las cosas, pero siempre hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, más allá del resultado. Nunca dejamos de lado lo que supone el derbi; por lo tanto, no creo que La Laguna Tenerife le dé más importancia a este partido que nosotros».

En ese sentido, el dorsal 9 del Granca no rehúye la necesidad de sumar una victoria ante los aurinegros y asegura que el equipo es consciente de que tiene un «debe pendiente con nuestra gente, con el club y con nosotros mismos en los derbis. Tenemos que luchar hasta el final y jugar con ilusión, con ganas de llevarnos el triunfo; a veces se consigue y otras no, pero para mí es algo fundamental».

Preparados tras una buena semana de trabajo

En otro orden de cosas, Brussino explica que la plantilla dirigida por Jaka Lakovic está «comprometida y con muchas ganas de que llegue el domingo. Sabemos lo que significa este partido para la afición, para la isla y también para nosotros».

Además, destaca que el equipo ha vivido una «buena semana de trabajo», aunque recalca que en este tipo de encuentros todo depende mucho de cómo esté el Granca ese «día concreto. Sabemos que últimamente no nos están saliendo las cosas, pero este choque es diferente. Creo que no importa tanto como venimos, sino afrontar el partido con intensidad durante los 40 minutos».

Los nuevos ya saben de qué van estos partidos

Como uno de los veteranos en este tipo de citas, Nico Brussino señala que los jugadores que han llegado nuevos a la isla ya conocen lo que supone un derbi canario, ya que durante la pretemporada se disputaron dos encuentros ante el conjunto dirigido por Txus Vidorreta.

De este modo, aclara que durante la semana sus nuevos compañeros han estado «preguntando por este partido porque, desde que fichas por el Granca, ya sabes lo que significa el derbi. Están enterados de cómo va el tema y saben que tienen que estar preparados para pelear por la victoria».

La defensa, clave

Por último, Brussino explica que, para poder lograr por fin una victoria ante el Tenerife —con un balance en los últimos 16 enfrentamientos de 14-2 favorable a los tinerfeños—, la clave pasa por centrarse en el «trabajo defensivo».

«Desde mi punto de vista, ellos están muy bien en ataque, con Marcelinho Huertas y Gio Shermadini a un gran nivel, como siempre. Además, cuentan con otros jugadores que actúan como complementos y que también están rindiendo muy bien en estos primeros meses de la temporada».

Aun así, receta «no bajar los brazos», ya que en algunos de los últimos enfrentamientos el conjunto aurinegro les ha «remontado después de que nosotros lográsemos distanciarnos en el marcador. No obstante, este es un partido nuevo y estamos en una nueva temporada. Debemos hacer nuestro juego y confiar; tenemos que creer en nosotros mismos, saber en qué somos buenos y en qué podemos hacerle daño al Tenerife».