CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria se aferra al espíritu de 2019 y al efecto Víctor García para volver a ganar un derbi canario
Los amarillos, que no ganan al Tenerife en el Santiago Martín de La Laguna desde hace casi siete años, tienen en la figura del asistente isleño al y en el duelo del curso 2018-19 los ejemplos perfectos de cómo se puede tumbar al eterno rival a pesar de no llegar en el mejor momento
Puro corazón. El Dreamland Gran Canaria afronta el derbi canario ante La Laguna Tenerife con la herida abierta de un balance de 0-7 en los últimos enfrentamientos directos frente a los laguneros. Además, ese pésimo registro se extiende en el tiempo con un 14-2 a favor de los hombres de Txus Vidorreta, lo que evidencia que la psicosis aurinegra que sufren los claretianos ante el club canarista no solo existe, sino que persiste.
Sin embargo, dentro de esas únicas dos victorias acumuladas desde el año 2017, hay una en concreto a la que aferrarse para tratar de olvidar esta dinámica paupérrima, y tiene a Víctor García como protagonista de un duelo que se ganó tirando de garra.
El Granca aterrizó aquel 10 de marzo de 2019 en la isla vecina rozando el descenso y con seis triunfos menos que los tinerfeños. Lo que debía ser una temporada de disfrute por la disputa de la Euroliga se tornó en pesadilla, y esa visita a La Hamburguesa adquirió un aroma de final. Los claretianos, con el asistente grancanario dirigiendo el que sería su último partido al frente del equipo, saltaron a la pista con el agua al cuello, a lo que hubo que añadir la baja de un Eulis Báez, siempre vital.
A pesar de ello, no hubo derrotismo ni excusas. Desde el inicio, los amarillos marcaron con carácter el ritmo de un encuentro en el que, además, tuvieron que resucitar.
Tras dominar durante el primer tiempo, el Tenerife se puso por delante en un momento en el que parecía que ya no habría vuelta atrás (54-51). No obstante, la reacción del Gran Canaria llegó a tiempo, con Radicevic y Eriksson anotando canastas importantes en el tramo decisivo. Luego, Hannah se encargó, desde la línea de tiros libres, de cerrar un triunfo sanador, clave para acabar logrando la permanencia (86-90).
Después de aquel envite, Víctor García no continuó en el banquillo insular, pero dejó un último servicio que debe servir de inspiración a la nueva generación.
Evitar otro batacazo
Ahora, en el momento de mayor duda sobre el proyecto del actual Granca, con la sensación de tener la moral minada por el enemigo y contra las cuerdas en la lucha por la Copa del Rey, no queda otra que dar un paso al frente. En manos de los hombres de Jaka Lakovic está cambiar su propia historia en los derbis y dejar atrás una racha tan negativa como prolongada.
Para ello, deberán aferrarse a ese espíritu de 2019 con el que, en uno de los peores años de la historia moderna de la entidad, fueron capaces de dejar atrás cualquier fantasma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Los vecinos de Almatriche recelan de un nuevo estadio para la UD Las Palmas y abren el debate
- Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Gran Canaria acumula 15 días de lluvias y siguen hasta fin de año