El CB Gran Canaria se aferra al espíritu de 2019 y al efecto Víctor García para volver a ganar un derbi canario

Puro corazón. El Dreamland Gran Canaria afronta el derbi canario ante La Laguna Tenerife con la herida abierta de un balance de 0-7 en los últimos enfrentamientos directos frente a los laguneros. Además, ese pésimo registro se extiende en el tiempo con un 14-2 a favor de los hombres de Txus Vidorreta, lo que evidencia que la psicosis aurinegra que sufren los claretianos ante el club canarista no solo existe, sino que persiste.

Sin embargo, dentro de esas únicas dos victorias acumuladas desde el año 2017, hay una en concreto a la que aferrarse para tratar de olvidar esta dinámica paupérrima, y tiene a Víctor García como protagonista de un duelo que se ganó tirando de garra.

El Granca aterrizó aquel 10 de marzo de 2019 en la isla vecina rozando el descenso y con seis triunfos menos que los tinerfeños. Lo que debía ser una temporada de disfrute por la disputa de la Euroliga se tornó en pesadilla, y esa visita a La Hamburguesa adquirió un aroma de final. Los claretianos, con el asistente grancanario dirigiendo el que sería su último partido al frente del equipo, saltaron a la pista con el agua al cuello, a lo que hubo que añadir la baja de un Eulis Báez, siempre vital.

A pesar de ello, no hubo derrotismo ni excusas. Desde el inicio, los amarillos marcaron con carácter el ritmo de un encuentro en el que, además, tuvieron que resucitar.

Tras dominar durante el primer tiempo, el Tenerife se puso por delante en un momento en el que parecía que ya no habría vuelta atrás (54-51). No obstante, la reacción del Gran Canaria llegó a tiempo, con Radicevic y Eriksson anotando canastas importantes en el tramo decisivo. Luego, Hannah se encargó, desde la línea de tiros libres, de cerrar un triunfo sanador, clave para acabar logrando la permanencia (86-90).

Después de aquel envite, Víctor García no continuó en el banquillo insular, pero dejó un último servicio que debe servir de inspiración a la nueva generación.

Evitar otro batacazo

Ahora, en el momento de mayor duda sobre el proyecto del actual Granca, con la sensación de tener la moral minada por el enemigo y contra las cuerdas en la lucha por la Copa del Rey, no queda otra que dar un paso al frente. En manos de los hombres de Jaka Lakovic está cambiar su propia historia en los derbis y dejar atrás una racha tan negativa como prolongada.

Para ello, deberán aferrarse a ese espíritu de 2019 con el que, en uno de los peores años de la historia moderna de la entidad, fueron capaces de dejar atrás cualquier fantasma.