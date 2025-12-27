Jaka Lakovic le otorga la importancia «justa» a sus registros en los derbis canarios con el CB Gran Canaria

Poca trascendencia al pasado. Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, afronta su octavo derbi canario oficial ante La Laguna Tenerife con la intención de sumar, por fin, su primera victoria oficial ante el eterno rival. Sin embargo, a pesar de que los números no le acompañan, el técnico esloveno ha querido restar magnitud al hecho de que el club aurinegro sea el único al que no ha conseguido batir en sus casi cuatro temporadas en la Isla.

«La importancia que le doy a esos números es la justa. Creo que muchas veces, a lo largo de mis temporadas aquí, hemos competido muy bien ante el Tenerife. Es verdad que no les hemos ganado en la ACB o en la Copa, pero sí en las pretemporadas, y es un derbi igualmente. Ahora nos falta lograrlo en un partido oficial», esgrimió el preparador claretiano a poco más de 24 horas para visitar el Santiago Martín.

En ese sentido, el técnico destacó que confía en que sus jugadores estarán muy preparados mentalmente para este encuentro, ya que son conscientes de la importancia que tiene, tanto por el significado de ser un derbi canario como por lo que está en juego a nivel global en la clasificación. «Saben que tenemos que ir a ganar porque nos estamos jugando mucho», subrayó.

Por otra parte, reseñó el papel que tendrá la afición amarilla, cuya expedición partirá mañana hacia tierras tinerfeñas con unas 150 gargantas dispuestas a animar a los grancanarios. El balcánico aseguró que el equipo no puede «estar más agradecido al apoyo que recibimos cuando jugamos un derbi en La Laguna; de verdad que lo sentimos. Los chicos necesitan este empuje».

Muchos elogios a los aurinegros

En otro orden de cosas, Lakovic aprovechó su comparecencia para halagar las virtudes de un Tenerife al que considera «uno de los mejores equipos, a nivel estadístico, de la Liga Endesa, sobre todo en ataque».

Ante esta aseveración, el entrenador amarillo remarcó que los tinerfeños querrán llevar el peso del juego al ritmo que más les conviene, señalando que siempre emplean «un ritmo muy concreto, y ahí son muy buenos». «Los rivales intentan cambiarles el paso, pero, con su eficiencia y experiencia, saben controlar la situación. Nosotros debemos estar preparados y cómodos para jugar también en ese ritmo, porque el partido se va a desarrollar así. Sin embargo, cuando podamos acelerar el juego, intentaremos hacerlo, aunque debemos estar listos para fluir en su velocidad», explicó.

Continuando con el análisis del rival, el preparador de Liubliana matizó que todos los jugadores del conjunto aurinegro son «importantes». «Es cierto que Huertas y Shermadini son fundamentales, pero el Tenerife tiene muchas piezas que complementan su dibujo. Parte de nuestro plan pasa por limitar este efecto, porque, a partir de la creación de Huertas y Shermadini, consiguen muchos tiros liberados, y en eso son los mejores de la liga. Jugadores como Doornekamp, Abromaitis, Van Beck o Giedraitis son todos clave. No me atrevería a decir que son simples complementos, pero sí que complementan su juego».

Asimismo, relató que el Granca, como ya comentó Brussino el viernes, viene de una muy buena semana de trabajo, en la que los entrenamientos se han enfocado en el propio juego del equipo. En ese sentido, explicó que ha pedido a sus jugadores ir al detalle: «En este partido tenemos que ir posesión a posesión. Hay que estar muy concentrados, con el foco puesto en cada ataque y cada defensa. No podemos pensar más allá porque nos podemos descentrar».

Por ello, el entrenador amarillo argumentó que sus pupilos deben «defender correctamente y que también será clave la manera en la que ataquemos. Ellos van a anotar puntos, así que tendremos que generar buenos tiros y estar acertados».

Orgulloso de esta rivalidad regional

Más allá de lo que supondrá el propio choque, Lakovic tuvo palabras para destacar la importancia de los derbis canarios en el baloncesto regional, afirmando que es un orgullo «vivir un derbi con dos equipos que, en los últimos años, han sido tan exitosos en todas las competiciones. Esto es muy bueno para el baloncesto canario. Un club potencia al otro: un buen Tenerife empuja y exige más al Gran Canaria. Es positivo para ambos clubes y hay que valorarlo».