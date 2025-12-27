La previa del derbi canario del baloncesto: el CB Gran Canaria, a evitar el duro bochorno del 0-8 ante el CB Canarias

Dreamland Gran Canaria afronta uno de los derbis canarios más importantes de su historia ante La Laguna Tenerife, con la misión de evitar el bochorno de sumar su octava derrota consecutiva en partido oficial ante los laguneros, con la dificultad añadida de no ganar en el Santiago Martín desde 2019. Los soldados de Jaka Lakovic aterrizan en la isla vecina (12.00 horas, Dazn) con la necesidad de acabar con su inercia negativa que le ha llevado en la era del esloveno al frente del timón claretiano, a perder sus siete duelos oficiales anteriores. Una nueva derrota ante los aurinegros dejaría a los amarillos no solo sin la Copa, sino sin argumentos para explicar su balance en los duelos regionales con los laguneros, que sonrojaría a cualquiera.

A pesar de que la clasificación marca una diferencia abismal entre ambos conjuntos esta temporada y de que el encuentro se disputa en una Hamburguesa que casi siempre se le indigesta a los grancanarios, lo cierto es que el duelo no le llega a los aurinegros en su mejor momento en cuanto al físico de los jugadores, con Marcelinho Huertas entre algodones, con Fran Guerra que no termina de superar sus problemas de tobillo y con Jaime Fernández, que sigue tocado y que es seria duda hasta última hora, motivo por el cual Dylan Bordón no viajó con el equipo de Liga U para medirse al Real Madrid en el día de ayer.

Cierto es que el Grinch particular de Jaka Lakovic, Txus Vidorreta, tiene más vidas que un gato y es capaz de sacar petróleo del jugador más insospechado en cada partido y más tratándose de un derbi en el que los laguneros se juegan su condición de cabeza de serie para la Copa del Rey de Valencia.

Respeto sí, miedo no

El Granca llega a la cita exigido y sin querer mirar demasiado los resultados de los últimos derbis ante su eterno rival, conscientes de que no están en su mejor momento de juego, como se pudo ver en el último partido liguero ante el Covirán Granada, ante el que el equipo a pesar de ganar no dejó buenas sensaciones sobre el parqué, en un partido que no se decidió hasta la recta final del último cuarto.

Más allá del balance de resultados, con un balance de cuatro victorias y seis derrotas, a falta de recuperar el partido aplazado ante el Baskonia, el conjunto claretiano cuenta con una ocasión única para dar un golpe en la mesa y sumar uno de esos triunfos que lo pueden cambiar todo de aquí a final de temporada. Ganar en Tenerife al eterno rival regional podría ayudar a reenganchar a una afición a la que le está costando muchísimo este año conectar con el equipo y eso es un plus motivacional que puede incluso ser más importante que terminar clasificándose para la disputa de una Copa, que aún ganando allí mañana al mediodía, tampoco aseguraría la clasificación.

Perder, por contra, sería más de lo mismo. Por un lado, agudizaría la herida de verse derrotado una y otra vez ante sus vecinos, con el peligro que entraña además el tener que enfrentarse a ellos también, por dos veces más este curso, en la Basketball Champions League y por otra parte, podría terminar de romper la conexión ganada con la grada durante las tres últimas temporadas, regresando a una etapa en la que con Porfi Fisac en el banquillo, fue devastadora para la masa social claretiana.

Para colmo, el propio Porfirio, junto a Luke Fisher y a un renacido Ethan Happ, serían el próximo rival liguero para los claretianos en un partido en el que el estado anímico puede ser clave para salir victoriosos.

Víctor García tiene la receta

Para encontrar la última victoria de los claretianos en el feudo lagunero tenemos que remontarnos al 11 de marzo de 2019, en el último partido como entrenador jefe de Víctor García al frente del banquillo claretiano, tras el cual se hizo cargo del equipo Pedro Martínez, en una decisión adoptada por la junta directiva antes de celebrarse el partido (86-90).

Curiosamente, Ferran Bassas, que posteriormente militó en el conjunto amarillo, fue el mejor del partido con un 22 de valoración; mientras que en el bando grancanario destacaron Xavi Rabaseda, DJStrawberry, Clevin Hannah y Jacob Wiley.

Desde entonces todos los partidos se han decantando en favor de los de Txus Vidorreta que parecen haberle tomado la medida a sus vecinos y que intentarán mantener una racha que en los duelos oficiales directos con Jaka Lakovic ya alcanzan el 7-0 y un 14-2 en los últimos derbis canarios a ambos lados del charco.