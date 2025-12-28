El CB Gran Canaria sobrevive al infierno de Tenerife y Lakovic olvida su maldición en el derbi canario en un final épico (70-71)

Triunfo épico. Adiós maldiciones y mal farios. La Laguna Tenerife es batible y así lo corroboró un Dreamland Gran Canaria que sufrió, pero que durante muchos minutos dominio en el Santiago Martín. Jaka Lakovic ya no entiende de males endémicos. Tampoco de careos con Vidorreta, al que le ha podido ganar una batalla táctica que, en esta ocasión, sí que fue capaz de llevarse el esloveno. Todo ello, en un encuentro de matices, donde los amarillos pusieron durante muchos minutos su mejor versión defensiva para acabar con un triunfo tan agónico como vital. Todo ello, sobreviviendo en el tramo final al infierno y saliendo vivos, por fin, de un enfrentamiento ante el eterno rival (70-71).

Los tres primeros ataques de los amarillos evidenciaron cierta falta de sintonía inicial con el propio partido: dos pérdidas y una canasta fácil fallada por Isaiah Wong. La réplica canarista no tardó en aparecer, con un parcial de 5-0 en el que tampoco estuvieron del todo finos, aunque sí lo suficiente como para mandar. Mike Tobey, con un semigancho, rompió la sequía de un ataque incómodo, reflejo del trabajo local.

Pasaron los minutos y Jaka Lakovic movió el banquillo, dando entrada a Angola y Kuath, sin hallar soluciones. Solo Albicy tiraba del carro, mientras Brussino erraba sus primeros lanzamientos, incluido un mate que, de forma inexplicable, no entró pese a no tener defensores cerca. El argentino necesitaba enchufarse y no lo estaba consiguiendo en pleno atasque amarillo (10-6).

Una técnica a Labeyrie, por no soltar el balón tras una pérdida, ahondó en la incertidumbre de los claretianos, incapaces de descifrar la defensa aurinegra con soltura.

Aun así, el mal arranque del Tenerife desde el perímetro impidió una mayor escapada. Tuvo que ser Pierre Pelos, desde la esquina —su zona favorita—, quien diera algo de oxígeno a los visitantes, que resistían como podían. Entonces, el CB Gran Canaria dio un paso al frente en la protección del aro, negando mejor los bloqueos indirectos y frenando con solvencia los directos. Gracias a ello, el marcador quedó algo más parejo al final de un primer periodo pírrico para el Granca en ataque, en el que además fue perdiendo el control del rebote (13-9).

Mejoría claretiana desde la defensa

En el reinicio, el CB Gran Canaria elevó su caudal ofensivo, anotando en cuatro ataques consecutivos y respondiendo al dos más uno de Fran Guerra y a la canasta de Huertas (18-17). El Tenerife siguió atascado en el triple y los amarillos se mostraron más sólidos atrás, sumando faltas con rapidez hasta alcanzar el bonus en apenas cuatro minutos, lo que levantó las protestas de la grada canarista en el Santiago Martín.

Sin embargo, los de Lakovic no lograban ponerse por delante y otro fallo de Brussino, aún frío, propició una canasta fácil de Giedraitis. A esa acción se sumaron varios errores grancanarios en el tiro y una bandeja de Jaime Fernández, lo que obligó al técnico esloveno a pedir su primer tiempo muerto para cambiarle la cara al equipo (22-17).

La segunda falta de Tobey, a dos minutos y medio del final, devolvió al pívot al banquillo y Lakovic tuvo que jugar con Pelos como único interior. Pero la casta del francés se hizo sentir en La Laguna (ocho puntos en esta primera mitad), con un triple frontal que ponía por primera vez al Granca por delante tras reencontrar sintonía en ataque (24-27).

La sensación era clara: ambos equipos defendían mejor de lo que atacaban, con mención especial al papel de stopper de Joan Sastre sobre Wong. En el aro rival, en cambio, las dificultades eran evidentes, pues apenas se rozaban los 60 puntos entre ambos a nada del descanso.

Los primeros puntos de Brussino tardaron en llegar, pero el triple del albiceleste ayudó al Granca a marcharse por delante tras 20 minutos de máxima tensión e igualdad (29-30). Pero todavía faltaba un mundo.

Angola y Samar rescatan al Granca en el momento de mayor duda

Tras pasar por vestuarios, aparecieron los fantasmas para el Gran Canaria: un parcial de 6-0 a favor del Tenerife dio la vuelta a lo que habían sido los minutos finales de la primera parte. Huertas y Shermadini martillearon con su clásico pick & roll y era momento de reaccionar. Lo hicieron los amarillos, con un triplazo de Braian Angola y un mate de Kuath, aunque el dominio ya era de color aurinegro (39-35).

Lo volvió a parar Jaka Lakovic, sabedor de que su equipo adolecía de nuevo de respuesta táctica ante el dúo brasileño-georgiano.

Pero Colombia tenía la respuesta. Braian Angola asumió responsabilidades con ocho puntos consecutivos y apagó el fulgor local. De ese modo, con el cafetero en pleno éxtasis, los visitantes no ahondaron en el mal arranque, sino que reaccionaron con mucha cintura. En ese contexto, una técnica señalada a Fitipaldo, tras protestar con ahínco una falta sobre el escolta colombiano, encendió a un Santiago Martín que la tomó con el trío arbitral justo con la máxima ventaja claretiana (41-46).

El encuentro se embarró en ese instante: el Tenerife recortó distancias desde el tiro libre y Lakovic recibió una técnica tras una protesta airada. Los colegiados tomaron, quizá, un protagonismo excesivo, pero en esta ocasión los grancanarios no perdieron su dominio parcial y alcanzaron los diez minutos finales con su mayor ventaja de toda la mañana (48-56).

Samar manejó muy bien al equipo en esos compases, sumando también en ataque. Aunque la tendencia había cambiado y el nivel en ambos lados de la pista fue superior al de Tenerife, todavía faltaba rubricar esta vuelta de tuerca en el último periodo.

Estirada momentánea

Una canasta al contraataque de Salvó levantó incluso el ánimo de una grada, la de los aficionados grancanarios, contenida hasta ese momento. A esa acción se añadió otra canasta fácil de Labeyrie, que levantó los brazos en señal de ánimo hacia los seguidores desplazados. Entonces lo paró Vidorreta con un tiempo muerto, porque el dominio ya era del Granca más redondo de toda la temporada (48-62).

El rigor táctico para frenar los ataques tinerfeños, entremezclado con esfuerzo y acierto, llevó a los de Jaka Lakovic a empezar a creérselo de verdad. Además, los fallos desde el exterior de los locales también hicieron mella, ya que no eran capaces de elevar sus porcentajes. Aun así, dos triples consecutivos, obra de Doornekamp y Fitipaldo, le cambiaron ligeramente la cara a los aurinegros (54-64).

Sobrevivir al infierno

Ya cerca de entrar en los últimos cinco minutos, Mike Tobey cometió su cuarta falta personal, lo que iba a condicionar su participación en el tramo final del choque. Lakovic apostó de nuevo por Pelos como pívot. Pero todo volvió a embarrarse con una técnica a Jaime Fernández, las protestas constantes de Doornekamp y una Hamburguesa completamente encendida. Con un ambiente irrespirable, el Tenerife se creció y otro lanzamiento exterior convertido por Doornekamp, desde la esquina, provocó un tiempo muerto de Lakovic, más que necesario (61-67).

El Gran Canaria colapsó en el infierno y vio, como en tantos derbis de años anteriores, las orejas al lobo. Los de Vidorreta salieron del atolladero llevados en volandas por su gente, a pesar de que Angola, desde el 4,60, apagara mínimamente el fuego. Había que apretar los dientes más que nunca y agarrarse al partido de cualquier manera.

La guerra deportiva se encrudeció y Labeyrie falló dos tiros libres clave, situación que empeoró con una falta en ataque señalada a Angola. El Tenerife ya llamaba a la puerta y los claretianos no reaccionaban (67-68).

Era la hora de la verdad, a poco más de dos minutos para el final, y la muñeca se le encogió al capitán Albicy, que solo pudo anotar un tiro libre para mantener la ventaja. Sin embargo, dos lanzamientos desde la personal de Shermadini empataron el choque. Tobey, que había regresado a pista, dio réplica y devolvió la ventaja visitante.

La tensión era máxima y cada error se pagaba caro, como otra falta en ataque de Pelos cuando el Granca podía ampliar diferencias.

Una falta sobre Marcelinho, que acabó con el partido de Tobey por faltas, puso al Tenerife de nuevo a uno. Apenas quedaban tres posesiones y, tras un esfuerzo descomunal, el Granca sacó adelante el tramo final. Pese al error de Albicy, que pudo sentenciar la victoria, Fitipaldo se jugó un uno contra uno que falló; los amarillos capturaron el rebote y salieron al contraataque mientras el tiempo se agotaba. Iban a sobrevivir al infierno y la maldición de Lakovic quedaría en anécdota.

Ganó el Granca, por fin, en La Laguna y ante su gran bestia negra, después de un partido de infarto, en el que se sobrevivió con carácter para seguir vivos en la pelea por la Copa del Rey. Sin embargo, lo más importante es haber dejado atrás cualquier atisbo de duda en la batalla por el cetro regional (70-71).