Al final el 'inocente' fue el CB Canarias en el derbi con el CB Gran Canaria

No es una inocentada. El Dreamland Gran Canaria ha conseguido poner fin a la mala racha ante La Laguna Tenerife en su octavo intento y evita el bochorno de una octava derrota consecutiva. Jaka Lakovic rompe su rosco ante su Grinch particular, Txus Vidorreta, al que por una vez no le sonrió la fortuna, tras reducir en la recta final del choque los 14 puntos de diferencia con los que llegó a ponerse los claretianos a uno solo, para ver como el intento de triple final de Bruno Fitipaldo a nueve segundos del final no entraba y uno de sus ex, Nico Brussino, atrapaba el rebote para impedir que se siguiera jugando, logrando un triunfo que no se daba desde la temporada 2018-19 en el feudo lagunero (70-71).

Por una vez en las últimas cuatro temporadas se alinearon todos los astros para que por fin Jaka Lakovic y su Granca saliese triunfal de la Hamburguesa. A pesar de que la puesta en escena no fue la deseada con un Canarias que movía mejor la bola que los amarillos, lo cierto es que los locales empezaron a evidenciar una preocupante falta de acierto que impidió que rompieran el partido en el primer acto y que dio alas a los grancanarios para ir tomando esa confianza y esa fe que acompañaba a una intensidad defensiva que en esta ocasión sí que les acompañó en los buenos y en los malos momentos.

El transcurso de los minutos evidenciaba una igualdad en los errores y en los aciertos, en un partido trabado en el que la falta de acierto de cara al aro a ambos lados de la pista obligaba a ambos equipos a endurecer su defensa para mantener el marcador en unos números bajos que no favorecían el espectáculo, pero que incrementaba la emoción y la incertidumbre sobre el devenir del resultado.

El partido La Laguna Tenerife CB Canarias-CB Gran Canaria, en imágenes / Arturo Jiménez

Punto de inflexión

Dos tiros libres convertidos por Isaiah Wong a 8:26 para el final le daban al Granca su mayor ventaja en todo el partido, 14 puntos que parecían ser definitivos para certificar su triunfo ante el Canarias. Sin embargo, ese momento fue el punto de inflexión para el equipo de Txus Vidorreta, que comenzó a tirar de pico y pala para empezar a derribar piedra a piedra la ventaja de sus vecinos.

Bruno Fitipaldo y Aaron Doornekamp sembraban con sus triples la semilla de la duda en un Granca al que le comenzaban a volver los fantasmas del pasado. El Dreamland aguantaba el chaparrón como buenamente podía, con el público presionando con cánticos de 'sí se puede' y con Txus Vidorreta presionando al trío arbitral, que por una vez no fue casero precisamente en el Santiago Martín.

Con todo la fe de la parroquia local crecía como el napal en plena combustión, entrando en juego un carrusel de tiros libres, en el que no fallaron los regalos para dar más emoción a un final propio de una película de Alfred Hitchcok. Gio Shermadini conseguía colocar el 69 iguales a falta de 1:51 para el final desde la línea de castigo, pero la respuesta inmediata de Mike Tobey con una canasta de listo, antes de ser eliminado con su quinta falta personal, enseñaba el camino a sus compañeros, en un momento en el que la cobardía podía volver a costarles una nueva derrota ante su eterno rival.

La victoria más dulce

Fitipaldo perdía la oportunidad de igualar el partido al perdonar uno de sus dos tiros libres y el uruguayo completaba su servicio a la causa claretiana marrando el último triple del encuentro antes de que Nico Brussino volase a nueve segundos del final para coger un rebote para la historia e impedir que se jugase a nada más para sumar la quinta victoria del curso (70-71), la más dulce de la temporada.

Por una vez el inocente fue Txus Vidorreta y su La Laguna Tenerife, que dan un salvavidas a sus vecinos en un partido de vida o muerte, en el que más allá de la victoria en si, debe de servir para sanar su relación con la afición y apretar los dientes para intentar remontar una temporada que parecía perdida y en la que se vislumbra en la lontananza un pequeño halo de esperanza.